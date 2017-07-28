Летом и памятники умываются

Памятники Владивостока умываются и прихорашиваются – полным ходом в краевом центре идут периодические реставрационные производственные работы. За неделю специалисты обновили (очистили и помыли) три объекта культурного наследия, сообщила пресс-служба администрации города.

Прихорошились и посвежели памятник Ленину на привокзальной площади, мемориал экипажу шхуны «Крейсерок», трагически погибшему в 1890 году при защите котиковых промыслов Сахалина от американских браконьеров (ул. Светланская, 65а), и братская могила командира Красной армии П.М. Миронова и красноармейцев, погибших в боях с японскими милитаристами (ул. Лукоморье, на старом кладбище в районе полуострова Шкота).

Работы ведутся поэтапно, специалисты используют химический и механический методы: сначала при помощи моющего состава точечно удаляются загрязнения, а затем чистят весь монумент – грязь удаляется струей воды с помощью специального оборудования.