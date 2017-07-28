Летом и памятники умываются

Памятники Владивостока умываются и прихорашиваются – полным ходом в краевом центре идут периодические реставрационные производственные работы. За неделю специалисты обновили (очистили и помыли) три объекта культурного наследия, сообщила пресс-служба администрации города.
Прихорошились и посвежели памятник Ленину на привокзальной площади, мемориал экипажу шхуны «Крейсерок», трагически погибшему в 1890 году при защите котиковых промыслов Сахалина от американских браконьеров (ул. Светланская, 65а), и братская могила командира Красной армии П.М. Миронова и красноармейцев, погибших в боях с японскими милитаристами (ул. Лукоморье, на старом кладбище в районе полуострова Шкота).
Работы ведутся поэтапно, специалисты используют химический и механический методы: сначала при помощи моющего состава точечно удаляются загрязнения, а затем чистят весь монумент – грязь удаляется струей воды с помощью специального оборудования.
Потерпевшая сторона по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, попросила прекратить уголовное преследование фигурантов дела, заявил адвокат Владимир Поликарпов.
Спрашивайте на рынках местный виноград! В центральных районах края уже начали снимать урожай этой культуры и буквально на днях приступят к уборке налитых спелостью гроздей в Уссурийске, Надеждинском районе, пригороде Владивостока.
Способность биологически активных соединений из морской травы подавлять рост раковых клеток обнаружили молодые ученые ДВФУ и ДВО РАН. Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщила пресс-служба ДВФУ.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство