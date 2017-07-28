Знакомство с искусством наших прабабушек

Во Владивостоке открылась выставка «Аксессуары дамского рукоделия XIX века». Антикварная галерея «Раритет» собрала коллекцию вещей, которыми в нашем городе пользовались барышни более ста лет назад.
В экспозиции представлены швейные принадлежности и дорожные наборы для рукоделия викторианских времен. Очаровательные ножницы, крючки, наперстки и многое другое изготовлены российскими и европейскими мастерами в середине позапрошлого века. Некоторые из этих наборов были созданы специально для путешествий и выполнены в миниатюре. Например, имеется набор внутри импровизированного грецкого ореха. И все инструменты в нем находятся в рабочем состоянии. Так, ножницы, общая длина которых всего 4,4 см, до сих пор остры и готовы к использованию.
Кстати, во все времена дамы даже самого высокого положения любили заниматься рукоделием, соответственно швейные инструменты часто делались ювелирами из драгоценных металлов и всячески украшались. Так что ножницы, наперстки, крючки для рукоделия и игольницы уже сами по себе становились предметом искусства.
Посетители выставки могут увидеть шкатулки и несессеры для хранения инструментов, а также дамские сумочки, украшенные старинной вышивкой. Мельчайшие стежки выполнены в технике полукреста и делались с помощью лупы.
Знания и опыт рукодельниц накапливались веками. Из поколения в поколение передается мастерство, но инструменты и принадлежности для рукоделия сохранить сложнее. С выставкой можно познакомиться бесплатно до 1 октября в залах «Раритета».
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