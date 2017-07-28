Высокие требования для добровольцев ВЭФ

Пятьсот волонтеров будут помогать гостям и участникам третьего Восточного экономического форума.
Как сообщили в пресс-службе края, большинство кандидатов в волонтеры уже прослушали курс лекций и сдали экзамен, по результатам которого были распределены по функциональным направлениям.
– Сейчас стартовала вторая волна экзаменов для тех волонтеров, которые по уважительной причине не успели их сдать в июне. А в конце августа для всех ребят пройдет обучение, – подчеркнули в департаменте по делам молодежи.
Обязанности у добровольцев самые разные: работа на информационных стойках, встреча делегаций, аккредитация, администрирование комнат переговоров и многие другие.
При отборе на работу на форуме президентского уровня учитывались знание кандидатом иностранных языков, уровень коммуникабельности, опыт работы на предыдущих форумах и других международных мероприятиях.
– Таких парней и девчонок удалось найти 500. Большинство волонтеров – жители Приморья, – добавили специалисты.
Уточняется, что в этом году помимо приморцев на площадках ВЭФ планируется задействовать и энтузиастов из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского края.
Напомним: это уже третий Восточный экономический форум на Русском, в этом году он пройдет 6–7 сентября. Президент РФ Владимир Путин лично примет участие в мероприятиях ВЭФ.
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