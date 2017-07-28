Регионы Дальнего Востока выставят на улицу

Жителей и гостей Владивостока приглашают на фестиваль «Улица Дальнего Востока», который пройдет на острове Русском в рамках Восточного экономического форума.
«Улица Дальнего Востока» – это комплексный проект, призванный продемонстрировать особенности этих регионов. Каждый из них будет представлен в отдельном павильоне, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
С 5 по 8 сентября площадки фестиваля будут доступны только для участников форума, 9 сентября с 14.00 до 21.00 и 10 сентября с 10.00 до 21.00 – для всех желающих.
С учетом возможного увеличения автомобильного трафика в период проведения Восточного экономического форума жителей Владивостока просят воздержаться от поездок на остров Русский с 6 по 8 сентября.
Потерпевшая сторона по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, попросила прекратить уголовное преследование фигурантов дела, заявил адвокат Владимир Поликарпов.
Спрашивайте на рынках местный виноград! В центральных районах края уже начали снимать урожай этой культуры и буквально на днях приступят к уборке налитых спелостью гроздей в Уссурийске, Надеждинском районе, пригороде Владивостока.
Способность биологически активных соединений из морской травы подавлять рост раковых клеток обнаружили молодые ученые ДВФУ и ДВО РАН. Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщила пресс-служба ДВФУ.
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