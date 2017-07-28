Регионы Дальнего Востока выставят на улицу

Жителей и гостей Владивостока приглашают на фестиваль «Улица Дальнего Востока», который пройдет на острове Русском в рамках Восточного экономического форума.

«Улица Дальнего Востока» – это комплексный проект, призванный продемонстрировать особенности этих регионов. Каждый из них будет представлен в отдельном павильоне, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

С 5 по 8 сентября площадки фестиваля будут доступны только для участников форума, 9 сентября с 14.00 до 21.00 и 10 сентября с 10.00 до 21.00 – для всех желающих.

С учетом возможного увеличения автомобильного трафика в период проведения Восточного экономического форума жителей Владивостока просят воздержаться от поездок на остров Русский с 6 по 8 сентября.