«Остров мечты» приглашает поработать и отдохнуть

Природоохранный лагерь Приморской островной волонтерской службы, организованный проектом «Остров мечты» при поддержке администрации Владивостока, продолжает свою работу на острове Рейнеке.

Здесь наводят чистоту и порядок в ежедневном режиме 35 волонтеров из разных стран. Собрано уже 260 мешков с мусором, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Приглашаем стать частью нашей дружной команды всех неравнодушных горожан старше 18 лет, – говорит руководитель лагеря Наталья Якунина. – Стать волонтером можно, отправив заявку на электронную почту primostrov.volunteer@yandex.ru.

Как рассказали организаторы лагеря, добровольцы проживают в палаточном городке и ежедневно занимаются природоохранной и эколого-просветительской работой: ликвидируют стихийные свалки, сортируют мусор по селективному принципу, озеленяют и облагораживают места бывших свалок (например, высаживают саженцы маньчжурского ореха). Также энтузиасты проводят мониторинг территории и различные исследования, ведут просветительскую деятельность среди местного населения и туристов.

В свободное время экоактивисты принимают участие в экскурсиях, мастер-классах, лекциях, для них организована музыкальная программа. Продлится работа лагеря до конца августа.