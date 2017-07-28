«Остров мечты» приглашает поработать и отдохнуть

Природоохранный лагерь Приморской островной волонтерской службы, организованный проектом «Остров мечты» при поддержке администрации Владивостока, продолжает свою работу на острове Рейнеке.
Здесь наводят чистоту и порядок в ежедневном режиме 35 волонтеров из разных стран. Собрано уже 260 мешков с мусором, сообщили в пресс-службе мэрии.
– Приглашаем стать частью нашей дружной команды всех неравнодушных горожан старше 18 лет, – говорит руководитель лагеря Наталья Якунина. – Стать волонтером можно, отправив заявку на электронную почту primostrov.volunteer@yandex.ru.
Как рассказали организаторы лагеря, добровольцы проживают в палаточном городке и ежедневно занимаются природоохранной и эколого-просветительской работой: ликвидируют стихийные свалки, сортируют мусор по селективному принципу, озеленяют и облагораживают места бывших свалок (например, высаживают саженцы маньчжурского ореха). Также энтузиасты проводят мониторинг территории и различные исследования, ведут просветительскую деятельность среди местного населения и туристов.
В свободное время экоактивисты принимают участие в экскурсиях, мастер-классах, лекциях, для них организована музыкальная программа. Продлится работа лагеря до конца августа.
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