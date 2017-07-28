Летний вечер, девятый час, знакомая спешила домой. Навстречу шел мужчина, впереди бежала большая собака без поводка и намордника. Животное подбежало к торопящейся даме, принялось обнюхивать незнакомку.

Дама остановилась, боясь далее идти, и обратилась к мужчине: «Уберите собаку». Тот заявил, дескать, нечего ночами шастать по подворотням. Тогда и собаки кидаться не будут. И вообще, его подопечный хоть и боевой породы – боксер, но незлобный, некусучий. Словом, барсик, а не зверь…

Достаточно банальная история, и ушла бы дама восвояси обруганная и испуганная. Но буквально в десятке метров от них находился полицейский патруль – два сотрудника при форме и амуниции. Женщина обратилась к ним и указала на нарушение порядка: мужчина выгуливал домашнего питомца без намордника и поводка. Когда стражи порядка стали интересоваться, в чем дело, мужчина пристегнул поводок к ошейнику и нагло заявил: «Врешь, собака пристегнута!»

Полицейские обратились к даме: вопрос исчерпан, расходитесь. Ничего не случилось, никто не покусан.

Но тут уже дама, что называется, закусила удила: «А вы ждете страшных последствий? Почему стражи порядка позволяют себе определять, какие нормы закона можно игнорировать? На ваших глазах происходит нарушение административного законодательства, владелец животного даже не думает извиняться. Наоборот, обвиняет женщину в том, что та бродит ночами и провоцирует собак на агрессию (напомню: дело было летом, в оживленном переулке, около девяти вечера). Буду писать заявление, может, тогда мужчина узнает, чем грозит нарушение закона, регламентирующего выгул животных».

Полицейские занялись бюрократией: стали оформлять протокол, ворча на неблагоразумную даму, – столько хлопот из-за таких пустяков…

Возможно, немало людей согласятся с ними. Но я – нет. Недавно другая знакомая вернулась из США, где почти все лето провела в Майами. Приехала с новой мечтой – уехать туда на ПМЖ. Ей много чего понравилось, больше всего впечатлило отношение людей друг к другу.

– Там легко жить. Американцы уважают все нормы закона, не деля их на важные и пустяшные. Нарушение влечет наказание неотвратимо, независимо от тяжести проступка. Но, как оказалось, если все действуют в рамках закона, то жизнь протекает намного комфортней и приятней.

А у нас, как выясняется, даже стражи порядка не всегда готовы неукоснительно соблюдать его. А казалось бы, ну чего тут сложного…