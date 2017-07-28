Уважаемые жители и гости города Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Более двух десятилетий мы отмечаем праздник великого символа России – Государственного флага, который воплощает в себе силу и независимость государства, связывает воедино героическую историю и достойное будущее нашего Отечества, служит символом гордости за свой народ, свою страну.
Уважение к флагу – это уважение к нашей истории, культуре и традициям.
Российский триколор воплощает собой преемственность поколений, дух патриотизма, объединяет многонациональный народ России. Под флагом нашего государства соотечественники шли в бой за свою Отчизну, создавали мощь и величие России.
Город Владивосток является неотъемлемой частью Российской Федерации, жители нашего города своим плодотворным трудом и заслугами вносят значительный вклад в укрепление и развитие Дальневосточного региона.
Желаю всем успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, мира и благополучия!
Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за наш город, страну, за наш Государственный флаг!
Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока
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