Уважаемые жители и гости города Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Более двух десятилетий мы отмечаем праздник великого символа России – Государственного флага, который воплощает в себе силу и независимость государства, связывает воедино героическую историю и достойное будущее нашего Отечества, служит символом гордости за свой народ, свою страну.

Уважение к флагу – это уважение к нашей истории, культуре и традициям.

Российский триколор воплощает собой преемственность поколений, дух патриотизма, объединяет многонациональный народ России. Под флагом нашего государства соотечественники шли в бой за свою Отчизну, создавали мощь и величие России.

Город Владивосток является неотъемлемой частью Российской Федерации, жители нашего города своим плодотворным трудом и заслугами вносят значительный вклад в укрепление и развитие Дальневосточного региона.

Желаю всем успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за наш город, страну, за наш Государственный флаг!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока