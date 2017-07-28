Приморский виноград вне конкуренции

Спрашивайте на рынках местный виноград! В центральных районах края уже начали снимать урожай этой культуры и буквально на днях приступят к уборке налитых спелостью гроздей в Уссурийске, Надеждинском районе, пригороде Владивостока.
Многие до сих пор сомневаются в том, что виноград хорошего качества можно выращивать в Приморье. Таких сомнений не осталось у тех, кто приехал в минувшую субботу на день открытых дверей в питомник семьи Макаревич под Уссурийском и собственными глазами увидел щедрую отдачу виноградника. Впечатляющую картину представляют сейчас кусты таких популярных сортов, как Алешенькин, Эдна и целого ряда других. Не зря наши виноградари называют их кормильцами: урожая и себе хватит, и на рынок будет что вынести.
– Виноградарство сейчас у нас в крае на подъеме. Сужу об этом хотя бы по количеству приезжающих на мастер-классы и дни открытых дверей в питомнике Макаревич, который стал настоящей школой по выращиванию непростой садовой культуры для новичков, – поделился садовод из Фокино Вадим Кравченко. – Я вот тоже наделал сначала много ошибок. Но благодаря таким обучающим мероприятиям, публикациям в журнале «Сады и огороды Приморья», откуда тоже черпаю много полезного, теперь настроен на то, чтобы получать не менее впечатляющий урожай винограда, чем тот, что мы видим сегодня здесь.
Опытные садоводы края тоже не стоят на месте. И у нас с вами есть возможность сейчас оценить это, делая выбор на рынке в пользу винограда, выращенного в приморских садах.
Потерпевшая сторона по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, попросила прекратить уголовное преследование фигурантов дела, заявил адвокат Владимир Поликарпов.
Спрашивайте на рынках местный виноград! В центральных районах края уже начали снимать урожай этой культуры и буквально на днях приступят к уборке налитых спелостью гроздей в Уссурийске, Надеждинском районе, пригороде Владивостока.
Способность биологически активных соединений из морской травы подавлять рост раковых клеток обнаружили молодые ученые ДВФУ и ДВО РАН. Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщила пресс-служба ДВФУ.
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