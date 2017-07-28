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Чудо-трава на дне морском

Способность биологически активных соединений из морской травы подавлять рост раковых клеток обнаружили молодые ученые ДВФУ и ДВО РАН. Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщила пресс-служба ДВФУ.

После 15 недель эксперимента в группах лабораторных животных, пролеченных ДСЛ, количество и размер опухолей, частота появления новых очагов, интенсивность роста были как минимум в 1,5 раза ниже по сравнению с группой, где это вещество не применялось.

По словам ученых, полученные данные подтвердили, что дисульфат лютеолина может использоваться для дополнительной терапии рака, в том числе в качестве компонента функционального питания в составе различных напитков и пищевых продуктов.

Поиск, изучение соединений с антираковыми свойствами – одно из успешных направлений работы исследователей. Вузовские специалисты обнаружили у морского моллюска новый белок для диагностики онкологии, занимаются разработкой нового поколения противоопухолевых препаратов на основе пигмента из морской губки и другими перспективными проектами.

Автор : Отдел новостей «В»

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Чудо-трава на дне морском

Способность биологически активных соединений из морской травы подавлять рост раковых клеток обнаружили молодые ученые ДВФУ и ДВО РАН. Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщила пресс-служба ДВФУ.

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