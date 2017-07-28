В деле Игоря Пушкарева потерпевших не нашлось

Потерпевшая сторона по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, попросила прекратить уголовное преследование фигурантов дела, заявил адвокат Владимир Поликарпов.

По его словам, ходатайство о прекращении дела было подано потерпевшей стороной в связи с отсутствием ущерба предприятию «Дороги Владивостока», пишет газета «Известия».

– Неделю назад потерпевшая по делу сторона «Дороги Владивостока» ознакомилась с материалами и заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, а также об отмене меры пресечения моему подзащитному, – приводит слова адвоката ТАСС.

Напомним: Игорь Пушкарев и Андрей Лушников, экс-директор МУПВ «Дороги Владивостока», находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября.

Свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

Тем временем

Московский городской суд оставил экс-директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева под домашним арестом до 30 сентября, сообщило РИА VladNews. Заседание состоялось 17 августа.

Адвокат Андрея Пушкарева намерен подавать кассационную жалобу в Президиум Московского городского суда.

Напомним: Андрей Пушкарев вот уже второй год остается в Москве под домашним арестом по делу Игоря Пушкарева. 19 июня Московский городской суд в пятый раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста до 30 сентября и отклонил апелляционную жалобу защиты.

Суд не принял во внимание, что Андрей Пушкарев проходит лечение после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. За полтора года ему было сделано 22 операции, и постоянное вмешательство требуется по сегодняшний день.

Игорь Пушкарев так прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook продление ареста своего брата Андрея Пушкарева: «За прошедший год меня уже не удивляет жестокость стороны обвинения, которая пытается надавить на людей подобным образом. Они прекрасно знают, что домашний арест для Андрея – это настоящее испытание и издевательство. Они знают и то, что мне, как брату, больно принимать эти факты, поэтому и пытаются давить на родственные чувства. Но мы одна семья и привыкли преодолевать все невзгоды вместе. Никакой следователь или прокурор не сделает так, чтобы брат пошел против брата. Не дождутся!»

Мосгорсуд также продлил арест Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову до 1 сентября 2017 года.