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Мастера поддержали бумагу

Свое искусство продемонстрировали фотографы со всего Приморья
Мастера поддержали бумагу

Столица Приморья отметила Международный день фотографии фотофестивалем «Глубина резкости». Праздник прошел в минувшие выходные, на нескольких площадках состоялись разные мероприятия. Самым массовым стала «фотосушка» – новый для Владивостока популярный проект по обмену фотографиями.

Каждый желающий мог принести свои снимки и развесить их на натянутых поперек пешеходной улицы Адмирала Фокина бельевых веревках (отсюда и сушка). Понравившиеся работы можно забрать себе, но только в обмен на свои. А так как каждый автор оставил на фото свои координаты, то это позволило еще и найти новых друзей.

– Проект родился в Санкт-Петербурге и проходит во всем мире. В прошлом году его впервые провели во Владивостоке, на День молодежи, – уточнила организатор приморской «фотосушки» Анисия Яцкова. – На этот раз мероприятие прошло масштабнее, на веревках не осталось ни одного сантиметра свободного места. И очень много горожан пришло посмотреть на работы фотографов.

По словам организаторов, подобный проект – это хороший способ для горожан узнать, чем для фотографа является его творчество, что привлекает в окружающем мире.

– Мне очень нравится портретная фотография, а таких работ здесь много, поэтому очень довольна, что приняла участие в «сушке», – призналась участница Наталья Траскунова. – Нравится фотоискусство, ведь в кадре удается запечатлеть эмоцию, которая, может быть, длилась всего миг, а теперь сохранится надолго.

По признанию фотографов, «фотосушка» очень интересный и, главное, нужный проект, благодаря которому жители Владивостока и всего Приморья могут выставлять свои работы не только в Интернете, но и вживую. Ведь фотография на бумаге больше несет чувств, она реальна.

– Выставила свои работы в стиле стритарт. Я очень люблю Владивосток, его архитектуру, – поделилась «сушистка» Вероника Малявина. – Могу зайти в какую-нибудь подворотню и задержаться там на час, фотографируя каждую мелочь. При этом испытывая много положительных эмоций. Такое чувство, что ты общаешься ментально с тем, что здесь происходило когда-то. Фотографируя старину, я развиваю в себе абстрактное мышление, что потом очень пригождается в работе. А вот портреты мне совсем не удаются…

Среди участников «сушки» заметно выделялся Леонид Звягинцев, вышедший на пленэр с раритетным пленочным фотоаппаратом «Киев». Среди цифровых фото– и видеокамер он смотрелся как гость из прошлого.

– Мне нравится делать снимки сразу, одно нажатие – и кадр готов, без последующей обработки фотошопом, – поделился секретом Леонид. – Что кадр получится, знаю заранее, это приходит с опытом, я редко ошибаюсь. Конечно, при печати фото есть свои маленькие хитрости, но все равно это не компьютерная обработка фотографий. Нравится фотографировать собак.

По мнению Звягинцева, фотографии на бумаге сохраняются дольше и их приятно держать в руках. Многие фотографы после развешивания снимков спешили на мастер-классы и творческие встречи с интересными людьми, которые проходили в одном из кафе на ул. Адмирала Фокина.

Кульминацией праздника стало награждение победителей конкурса «Я так вижу». Всего было прислано 700 работ из всех крупных городов Приморья. Из них жюри предстояло выбрать претендентов на победу в семи номинациях: «Лицо поколения» (портрет, изображение человека). «Больше, чем MORE» (морская тематика), «Это уже мейнстрим» (фотографии, снятые на мобильный телефон), «Жизнь замечательных вещей» (натюрморт), «Моя планета в порядке» (пейзаж, флора и фауна), «Жизнь или что-то в этом роде» (репортаж), «Город знакомый» (городской пейзаж, архитектура).

– Идея провести общекраевой конкурс витала давно. Отдельно по городам они проходят, а мы хотели объединить всех творческих людей Приморья, – рассказал Денис Карепанов, организатор фестиваля «Глубина резкости». – Поиск авторов начали с фотоклубов, которые официально существуют в Уссурийске, Спасске и Кавалерово. А потом они стали рассказывать о нем своим коллегам. В итоге во Владивостоке собрались фотохудожники из 29 городов нашего края.

Отбор работ проходил в течение двух недель. В состав приморского жюри вошли известные в крае фотохудожники Михаил Павин, Елена Мельникова и Александр Петров. Они отобрали 150 работ из 700 присланных. На втором этапе отбором занимались фотохудожник из Брянска Олег Веденин и Надежда Шереметова, фотокритик из Санкт-Петербурга. А финалистов попросили отобрать заслуженного фотографа СССР и России Игоря Мухина. Он и отобрал трех призеров в каждой номинации. Причем двое фотохудожников были награждены неоднократно.

– Я участвовал в нескольких номинациях, и в двух из них мои работы заняли призовые места – это «Любимый город» и «Больше, чем море», – поделился счастливый победитель Андрей Ефимов, приехавший на конкурс из Кавалеровского района. – Считаю конкурс очень важным и нужным, хотя, возможно, сегодня его кто-то и недооценивает. В наше время, когда люди снимают на телефоны все и вся, сложилось мнение, что фотография – это кошечки, собачки и селфи. Но настоящее фотоискусство можно увидеть только на таких конкурсах и почувствовать разницу. И по качеству, и по уровню работ. На мой взгляд, очень важна узнаваемость автора, когда в каждый кадр он вкладывает что-то свое, а не просто жмет на спуск фотоаппарата.

И Ефимов, и другие победители конкурса были единодушны: фотография, как и книга, должна быть изготовлена на бумаге, чтобы ее можно было пощупать. Тогда она приобретает значимость. Тогда она уже существует.

К радости всех участников, организаторы конкурса заверили, что теперь это мероприятие станет ежегодным и каждый житель Приморского края сможет принять в нем участие и показать свой взгляд на окружающий мир.

Комментарий

Илья Захаров специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока:

– Фестиваль получился знаковый, благодаря организаторам удалось расширить формат до краевого уровня. Хотелось бы отметить, что больше людей втягивается в процесс той же «сушки». Им это интересно и важно – в первую очередь для обмена как работами, так и информацией. А у жителей Владивостока появился еще один повод выйти на улицу и получить удовольствие от просмотра фотографий. Мероприятие получилось атмосферным, значимым и для мастеров этого искусства, и для любителей, и для всех горожан. И в очередной раз доказало, что столица Приморья – это не красивые слова, а реальность.

 

Автор : Вадим Кочугов

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