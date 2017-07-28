Наживка для карточных владельцев

Мошенники придумывают новые способы увеличить список своих жертв

В прошлом году жулики украли с банковских карт россиян 650 млн рублей, что на 15 % меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Это связано с тем, что наши граждане успели изучить основные приемы «социальной инженерии» и не реагируют на мошеннические схемы, передает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на газету «Известия».

Тактика аферистов

Однако, согласно прогнозу экспертов, в нынешнем году объем хищений увеличится до 750 млн рублей.

Поэтому не будет лишним напомнить гражданам, какие основные приемы изъятия денег используются мошенниками. Как правило, злоумышленники применяют несколько стандартных ходов. Бывает, что они прикидываются сотрудниками налоговой инспекции, органов соцобеспечения и выманивают у доверчивых клиентов данные карт. Чаще всего звонят тем, кто не может противостоять напору жуликов, например пенсионерам.

Мошенниками могут быть и те, кому принято доверять. Например, недобросовестный сотрудник переписывает данные карты клиента при оплате или фотографирует ее, а затем расплачивается ею за свои покупки в Интернете.

Используются так называемые двойные транзакции. Для оплаты покупатель передает карту оператору, который проводит ее через считывающее устройство, а затем сообщает, что произошла ошибка. Операция повторяется, в результате деньги списываются со счета дважды.

Однако принципиально в действиях мошенников ничего не меняется, полагает руководитель направления исследований финансовых технологий Аналитического центра НАФИ Сергей Антонян. «Они используют одни и те же манипулятивные психологические техники, которые рассчитаны на внезапность, психологический шок. Мошенники, как правило, пытаются воздействовать на эмоции либо на животную сущность человека. Чтобы жертва заглотила наживку, они могут предварительно собрать информацию из социальных сетей и использовать ее во время атаки», – отметил он в интервью «Прайм».

В целом же на уровень карточного мошенничества влияет комплекс факторов. Первое – увеличение доли населения, которая имеет банковские карты и использует их для повседневной оплаты товаров и услуг. По данным исследования Аналитического центра НАФИ, 75 % россиян имеет банковские карты, а каждый третий предпочитает использовать их для оплаты товаров и услуг. Второе – беспечность наших сограждан, многие из которых просто не осознают угрозы от мошенников и не знают базовых принципов защиты от афер с банковскими картами. Третье – люди становятся все более открытыми. Мы сообщаем о себе все больше и больше информации через Интернет, причем многие выкладывают персональные данные, рассуждает Антонян.

Что делать?

При этом обезопасить себя довольно легко, констатируют эксперты. Достаточно не лениться и потратить немного времени на изучение элементарных правил использования банковских карт. Вот некоторые из этих принципов: не перезванивать на телефонные номера, указанные в SMS и электронных сообщениях, не сообщать третьим лицам данные вашей банковской карты. Полную информацию можно получить в банке-эмитенте, советует Антонян.

Чтобы минимизировать риск стать жертвой банковского мошенничества, надо следовать простым правилам: надежно хранить свой пин-код, не ходить по подозрительным ссылкам во Всемирной сети и не давать официантам уносить карту для расчетов, сообщает управление «К» МВД РФ (борется с преступлениями в сфере информационных технологий). При утере карты ее нужно немедленно заблокировать. Для этого рекомендуется держать телефон банка в записной книжке или в списке контактов мобильного телефона.

При пользовании банкоматом специалисты рекомендуют обращать внимание на картоприемник и клавиатуру: если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, от использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нем телефону.

Не рекомендуется совершать операции с пластиковой картой в присутствии посторонних. Нельзя разрешать использовать свою банковскую карту другим людям. «Это все равно что отдать свой кошелек, не пересчитывая сумму в нем», – отмечают банкиры.

Специалисты советуют никогда не прибегать к помощи или советам третьих лиц при проведении операций с банковской картой. При возникновении любых вопросов лучше сразу связаться со своим банком.

Наказание могут ужесточить

В настоящее время ответственность для карточных мошенников перед законом невелика. Наказание за кражу – штраф, исправительные работы или тюремное заключение, но это обычно крайняя мера, если речь идет о небольших суммах. Отдельной статьи за воровство средств с карты, кражу паролей и т.п. пока нет. Более того, если вы добровольно отдали мошенникам коды от карты, претензию не примут.

Весной этого года группа депутатов Госдумы предложила усилить наказание за хищение чужого имущества с банковского счета, а также электронных денежных средств. Так, за кражу денег с использованием поддельного электронного средства платежа планируется наказывать лишением свободы на срок до трех лет вместо установленного в настоящий момент ареста на срок до четырех месяцев.

За кражу, совершенную с банковского счета либо электронных денежных средств, предложено наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от года до трех лет. В зависимости от тяжести содеянного не исключены принудительные работы на срок до пяти лет с возможным ограничением свободы до полутора лет. В самом худшем случае мошенник может попасть в тюрьму сроком до 6 лет.