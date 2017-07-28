Наживка для карточных владельцев

Новостная лента
Август, 22 вторник
01:24
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
01:24
Мэр Владивостока выступил с обращением к президенту Российской Федерации Эксклюзив
01:24
Богатеет тот, кто умеет считать деньги
01:23
Приближение к Земле огромного астероида в сентябре 2017 не напугало ученых
00:11
Медведев и Собянин возглавили рейтинг вероятных преемников Путина
Август, 21 понедельник
23:22
Ученые узнали, почему еда с кетчупом кажется вкуснее
22:16
Сквер Михаила Фёдорова появился во Владивостоке
21:30
Во Владивостоке ведутся работы по покосу травы
21:25
Смартфоны смогут самостоятельно восстанавливать разбитые экраны
20:16
В Приморье из-за стихии погиб гребешок на 11 млн рублей
19:22
Прогноз о надвигающемся в Приморье циклоне подтверждается
18:39
Более 200 водителей в нетрезвом состоянии поймала ГАИ Приморья за выходные
18:00
Подростки Владивостока вышли на V городской турнир по дворовому футболу Видео
17:49
Июль 2017 года стал самым тёплым последние 137 лет Фото
17:37
Приморец, повторно севший за руль пьяным, осужден Фото
17:25
В четверг, 24 августа, в крае вероятны сильные дожди
17:12
27-летний житель Уссурийска неудачно зашел в гости
17:00
​Приморцам расскажут о качестве детских товаров
16:49
В начале недели в Приморье пройдут дожди
16:37
Водитель, протащивший пешехода под колесами авто в Приморье, привлечен к уголовной ответственности Фото
16:25
Приморских подтопленцев тысячами прививают от опасных болезней
16:13
Полиция Приморья теперь «бдит» в Instagram Фото
16:00
«Владивостокская крепость»: гостей фестиваля ждут рыцарские поединки, средневековая ярмарка, интерактивные площадки и мастер-классы
15:50
Ева Меркачева: Игорь Пушкарев скоро окажется в СИЗО Владивостока
15:48
ДТП в Приморье унесло жизнь пенсионера Фото
15:36
Пропавший в начале августа приморец найден Фото
15:24
В Приморье при полете на дельтаплане погибли два человека
15:12
Во Владивостоке проходят бесплатные мастер-классы для детей
15:00
В Приморье появится крупный алмазно-бриллиантовый кластер
14:48
​Девушка из Британии за год превратилась в секс-куклу Фото
14:36
Появится ли четвертый мост во Владивостоке
14:24
Коммерсанты наживались на здоровье владивостокцев
14:12
Эксперты: В Приморье людей упорно хотят накормить проспиртованной рыбой
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4185 (124) от 22 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Мастера поддержали бумагу
В деле Игоря Пушкарева потерпевших не нашлось
Приморский виноград вне конкуренции
Уважаемые жители и гости города Владивостока!
Чудо-трава на дне морском
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Экономика

Наживка для карточных владельцев

Мошенники придумывают новые способы увеличить список своих жертв

В прошлом году жулики украли с банковских карт россиян 650 млн рублей, что на 15 % меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Это связано с тем, что наши граждане успели изучить основные приемы «социальной инженерии» и не реагируют на мошеннические схемы, передает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на газету «Известия».

Тактика аферистов

Однако, согласно прогнозу экспертов, в нынешнем году объем хищений увеличится до 750 млн рублей.

Поэтому не будет лишним напомнить гражданам, какие основные приемы изъятия денег используются мошенниками. Как правило, злоумышленники применяют несколько стандартных ходов. Бывает, что они прикидываются сотрудниками налоговой инспекции, органов соцобеспечения и выманивают у доверчивых клиентов данные карт. Чаще всего звонят тем, кто не может противостоять напору жуликов, например пенсионерам.

Мошенниками могут быть и те, кому принято доверять. Например, недобросовестный сотрудник переписывает данные карты клиента при оплате или фотографирует ее, а затем расплачивается ею за свои покупки в Интернете.

Используются так называемые двойные транзакции. Для оплаты покупатель передает карту оператору, который проводит ее через считывающее устройство, а затем сообщает, что произошла ошибка. Операция повторяется, в результате деньги списываются со счета дважды.

Однако принципиально в действиях мошенников ничего не меняется, полагает руководитель направления исследований финансовых технологий Аналитического центра НАФИ Сергей Антонян. «Они используют одни и те же манипулятивные психологические техники, которые рассчитаны на внезапность, психологический шок. Мошенники, как правило, пытаются воздействовать на эмоции либо на животную сущность человека. Чтобы жертва заглотила наживку, они могут предварительно собрать информацию из социальных сетей и использовать ее во время атаки», – отметил он в интервью «Прайм».

В целом же на уровень карточного мошенничества влияет комплекс факторов. Первое – увеличение доли населения, которая имеет банковские карты и использует их для повседневной оплаты товаров и услуг. По данным исследования Аналитического центра НАФИ, 75 % россиян имеет банковские карты, а каждый третий предпочитает использовать их для оплаты товаров и услуг. Второе – беспечность наших сограждан, многие из которых просто не осознают угрозы от мошенников и не знают базовых принципов защиты от афер с банковскими картами. Третье – люди становятся все более открытыми. Мы сообщаем о себе все больше и больше информации через Интернет, причем многие выкладывают персональные данные, рассуждает Антонян.

Что делать?

При этом обезопасить себя довольно легко, констатируют эксперты. Достаточно не лениться и потратить немного времени на изучение элементарных правил использования банковских карт. Вот некоторые из этих принципов: не перезванивать на телефонные номера, указанные в SMS и электронных сообщениях, не сообщать третьим лицам данные вашей банковской карты. Полную информацию можно получить в банке-эмитенте, советует Антонян.

Чтобы минимизировать риск стать жертвой банковского мошенничества, надо следовать простым правилам: надежно хранить свой пин-код, не ходить по подозрительным ссылкам во Всемирной сети и не давать официантам уносить карту для расчетов, сообщает управление «К» МВД РФ (борется с преступлениями в сфере информационных технологий). При утере карты ее нужно немедленно заблокировать. Для этого рекомендуется держать телефон банка в записной книжке или в списке контактов мобильного телефона.

При пользовании банкоматом специалисты рекомендуют обращать внимание на картоприемник и клавиатуру: если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, от использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нем телефону.

Не рекомендуется совершать операции с пластиковой картой в присутствии посторонних. Нельзя разрешать использовать свою банковскую карту другим людям. «Это все равно что отдать свой кошелек, не пересчитывая сумму в нем», – отмечают банкиры.

Специалисты советуют никогда не прибегать к помощи или советам третьих лиц при проведении операций с банковской картой. При возникновении любых вопросов лучше сразу связаться со своим банком.

Наказание могут ужесточить

В настоящее время ответственность для карточных мошенников перед законом невелика. Наказание за кражу – штраф, исправительные работы или тюремное заключение, но это обычно крайняя мера, если речь идет о небольших суммах. Отдельной статьи за воровство средств с карты, кражу паролей и т.п. пока нет. Более того, если вы добровольно отдали мошенникам коды от карты, претензию не примут.

Весной этого года группа депутатов Госдумы предложила усилить наказание за хищение чужого имущества с банковского счета, а также электронных денежных средств. Так, за кражу денег с использованием поддельного электронного средства платежа планируется наказывать лишением свободы на срок до трех лет вместо установленного в настоящий момент ареста на срок до четырех месяцев.

За кражу, совершенную с банковского счета либо электронных денежных средств, предложено наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от года до трех лет. В зависимости от тяжести содеянного не исключены принудительные работы на срок до пяти лет с возможным ограничением свободы до полутора лет. В самом худшем случае мошенник может попасть в тюрьму сроком до 6 лет.

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Мастера поддержали бумагу
Мастера поддержали бумагу

Свое искусство продемонстрировали фотографы со всего Приморья

В деле Игоря Пушкарева потерпевших не нашлось
В деле Игоря Пушкарева потерпевших не нашлось

Потерпевшая сторона по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, попросила прекратить уголовное преследование фигурантов дела, заявил адвокат Владимир Поликарпов.

Приморский виноград вне конкуренции

Спрашивайте на рынках местный виноград! В центральных районах края уже начали снимать урожай этой культуры и буквально на днях приступят к уборке налитых спелостью гроздей в Уссурийске, Надеждинском районе, пригороде Владивостока.

Уважаемые жители и гости города Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Чудо-трава на дне морском

Способность биологически активных соединений из морской травы подавлять рост раковых клеток обнаружили молодые ученые ДВФУ и ДВО РАН. Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщила пресс-служба ДВФУ.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4184

На Русском закроют бухты. И небо
Тайга и тигры в душе удэге
Пермские боги возвращаются домой
Давно не виделись, Costa NeoRomantica
Встреча с автором повести «Барышня и капитан»
Коллектив генерального консульства Индии во Владивостоке отметили почетной грамотой

газета
газета "Владивосток" № 4183

Дары лета прямо с поля
Реконструкцию теплотрассы ведут круглосуточно
Дмитрий Рогозин указал на проблемы возведения судоверфи
В городе проходят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок
Большой водительский стаж не спас от ДТП
А судьи кто?

газета
газета "Владивосток" № 4182

«Алые паруса» мечты
Пилигримы неразумные
Возлюби дальнего своего
«Луч» проиграл по всем статьям
Дом с отоплением из глубины веков
Белые паруса против битой волны

газета
газета "Владивосток" № 4181

Полицейские сказали детям «руки вверх»
Почти 140 комиссий оценивают ущерб от паводка в Приморье
Ремонт дорог в приморской столице идет по графику
Память героев почтили минутой молчания и митингом
Пациентке присвоили особый статус
«Фронтовики» пошли по поликлиникам края