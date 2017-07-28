На жалобу горожан ответили внеплановым рейдом

В приморской столице продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли. Как сообщили в пресс-службе мэрии, обследования торговых предприятий и точек проходят в плановом порядке, а также по просьбам и жалобам горожан.

Так, участниками недавнего рейда в Советском районе стали сотрудники административно-территориального управления района совместно с управлением экономики и развития предпринимательства администрации города. Поводом внепланового обхода послужили жалобы жителей улицы Русской о том, что в районе дома № 72 ведется незаконная торговля. И этот факт подтвердился.

Согласно действующему законодательству за торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах предусмотрены штрафы до 1500 рублей для физических лиц, до 5000 рублей – для должностных, юридическим лицам придется заплатить от 30000 до 50000 рублей.

– Рейды по пресечению несанкционированной торговли проводим несколько раз в неделю, – заверил Михаил Бобин, руководитель коммунальной службы административно-территориального управления Советского района. – Быстро реагируем и на обращения граждан – выезжаем с осмотром на территорию и принимаем меры. Данный рейд проводился также в связи с тем, что поступили жалобы жителей на имя депутата краевого Законодательного собрания.

Добавим, что рейды по выявлению незаконных торговых точек и привлечению к ответственности нарушителей проводятся регулярно и во всех районах Владивостока.