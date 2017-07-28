Будем со своей бумагой и полотенцами

Резидент свободного порта Владивосток ООО «ВТС-Логистик» готовит к запуску завод по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец. Инвестиции в проект составили 13,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
По информации генерального директора компании Антона Янушкевича, в настоящий момент предприятие готово к запуску на 95 процентов.
– Производственное помещение подготовлено, все оборудование и сырье закуплено. Сейчас проводим тестовый запуск оборудования, идут пусконаладочные работы. К концу сентября планируем запустить производство, – пояснил он.
И не исключил, что ассортиментная линейка продукции может быть расширена. Антон Янушкевич уверил, что на Дальнем Востоке ощущается явная нехватка подобных производств.
– Сейчас мы ориентируемся на поставки на рынки дальневосточных регионов, а при удачном стечении обстоятельств будем расширяться и выходить на экспорт продукции. Потенциал у проекта есть, – заявил инвестор.
Компания стала резидентом свободного порта Владивосток в 2016 году. Оборудование для производства резидент закупил в Китае, выбрав между девятью компаниями-производителями.
По данным Минвостокразвития, с начала реализации Федерального закона «О свободном порте Владивосток» поступило 427 заявок на общую сумму инвестиций более 393 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ получили 265 компаний с проектами на общую сумму капиталовложений более 320 млрд рублей, в планах создать более 29 тысяч рабочих мест.
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