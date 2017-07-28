Юные горожане учились пантомиме

Бесплатные мастер-классы для юных жителей приморской столицы проводит администрация Владивостока в рамках реализации социального проекта «Хрустальный мир».
Дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья наравне со своими здоровыми сверстниками обучаются актерскому мастерству, тонкостям робототехники и занимательной физики, познают основы этикета и кулинарии, рисования и лепки.
Один из таких мастер-классов состоялся в центре современного искусства «Артэтаж», сообщили в пресс-службе мэрии. Все об искусстве пантомимы детям рассказал актер Приморского театра молодежи Алексей Хаснутдинов. Ребята с большим удовольствием слушали ведущего мастер-класса и выполняли задания.
Отметим, что помимо мастер-классов ребят ждут экскурсии в зоопарк «Садгород», усадьбу Вавилово, Ботанический сад-институт ДВО РАН, Приморский океанариум и Музей автомотостарины.
Так, в ближайшие дни ребятам предложат приобщиться к тонкостям кулинарии и столового этикета.
20 августа темой занятий станет «Сказочное печенье», 21 августа – столовый этикет, 22 августа – правила поведения за столом. Мероприятия пройдут в гостиничном комплексе «Экватор» (ул. Набережная, д. 20). Записаться на мероприятия можно по телефону 8-914-967-65-60 в рабочие дни с 10 до 19 часов.
Уникальная выставка «Пермские боги», представляющая во Владивостоке великолепную пермскую деревянную скульптуру, прощается с нами. Еще до конца августа выставка покинет залы музея имени Арсеньева (Светланская, 20). Так что у жителей и гостей города еще есть время не упустить шанс и ознакомиться с этой потрясающей экспозицией.
Вице-премьер российского правительства – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что федеральный центр окажет Приморью всю необходимую помощь для ликвидации последствий сильного наводнения, передает агентство «Интерфакс».
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