Техосмотр станет главным героем кино

​Изменения в закон о техосмотре разрабатывает созданная при Минэкономразвития рабочая группа, сообщают «Известия». Теперь проходить проверку техсостояния авто нужно будет с фото- и видеорегистрацией.

Необходимость этой меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.

Недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, что запрещено законом. Пресечь эту порочную практику предлагается фото- и видеосъемкой процедуры технического осмотра транспортного средства. По мнению авторов инициативы, запись будет гарантом того, что авто действительно прошло проверку по всем правилам.

После обсуждения с заинтересованными ведомствами законопроект будет направлен в правительство. Разработчики рассчитывают, что он может быть принят уже в ходе осенней сессии Госдумы.