Техосмотр станет главным героем кино

Изменения в закон о техосмотре разрабатывает созданная при Минэкономразвития рабочая группа, сообщают «Известия». Теперь проходить проверку техсостояния авто нужно будет с фото- и видеорегистрацией.
Необходимость этой меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.
Недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, что запрещено законом. Пресечь эту порочную практику предлагается фото- и видеосъемкой процедуры технического осмотра транспортного средства. По мнению авторов инициативы, запись будет гарантом того, что авто действительно прошло проверку по всем правилам.
После обсуждения с заинтересованными ведомствами законопроект будет направлен в правительство. Разработчики рассчитывают, что он может быть принят уже в ходе осенней сессии Госдумы.
Уникальная выставка «Пермские боги», представляющая во Владивостоке великолепную пермскую деревянную скульптуру, прощается с нами. Еще до конца августа выставка покинет залы музея имени Арсеньева (Светланская, 20). Так что у жителей и гостей города еще есть время не упустить шанс и ознакомиться с этой потрясающей экспозицией.
Вице-премьер российского правительства – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что федеральный центр окажет Приморью всю необходимую помощь для ликвидации последствий сильного наводнения, передает агентство «Интерфакс».
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