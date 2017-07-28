Остался без подрядчика «Эрмитаж-Владивосток»

Не состоялся электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу реконструкции с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома «Кунст и Альберс» (ул. Светланская, 38/40) и современного приспособления его под филиал выставочного центра Эрмитажа.
Аукцион проводил департамент государственного заказа администрации Приморского края. В указанные сроки не было подано ни одной заявки, уточняется на портале государственных закупок.
Максимальная цена контракта составляла около 116 млн рублей. Финансирование – из бюджета Приморского края. Работы нужно выполнить до 31 августа 2018 года.
В частности, проектом контракта предусмотрены подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, устройство кровли, внутренние отделочные работы, устройство внутренних электротехнических систем, трубопроводных систем и слаботочных систем.
Взяться за такой объем работ и успеть их выполнить за год не решился ни один подрядчик.
Уникальная выставка «Пермские боги», представляющая во Владивостоке великолепную пермскую деревянную скульптуру, прощается с нами. Еще до конца августа выставка покинет залы музея имени Арсеньева (Светланская, 20). Так что у жителей и гостей города еще есть время не упустить шанс и ознакомиться с этой потрясающей экспозицией.
Вице-премьер российского правительства – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что федеральный центр окажет Приморью всю необходимую помощь для ликвидации последствий сильного наводнения, передает агентство «Интерфакс».
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