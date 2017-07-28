Остался без подрядчика «Эрмитаж-Владивосток»

Не состоялся электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу реконструкции с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома «Кунст и Альберс» (ул. Светланская, 38/40) и современного приспособления его под филиал выставочного центра Эрмитажа.

Аукцион проводил департамент государственного заказа администрации Приморского края. В указанные сроки не было подано ни одной заявки, уточняется на портале государственных закупок.

Максимальная цена контракта составляла около 116 млн рублей. Финансирование – из бюджета Приморского края. Работы нужно выполнить до 31 августа 2018 года.

В частности, проектом контракта предусмотрены подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, устройство кровли, внутренние отделочные работы, устройство внутренних электротехнических систем, трубопроводных систем и слаботочных систем.

Взяться за такой объем работ и успеть их выполнить за год не решился ни один подрядчик.