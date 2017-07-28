Оборонный завод обещает погасить долги по зарплате до конца года

Предприятие «Радиоприбор» продаст часть своего имущества, чтобы расплатиться с долгами по зарплате перед работниками предприятия.

Как сообщили в пресс-службе края, такое решение принято по итогам совещания, которое провел в Приморье заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

На сегодняшний день сумма долга перед бывшими сотрудниками ОАО «Радиоприбор» превышает 400 миллионов рублей. Планируется, что эти средства люди смогут получить по результатам продажи части имущества предприятию, выполняющему гособоронзаказ.

Дмитрий Рогозин поручил руководству завода активизировать процесс инвентаризации.

Конкурсный управляющий ОАО «Радиоприбор» Александр Еремин доложил, что уже заканчивает оценку имущества. Если все пойдет по плану, то до конца 2017 года задолженность перед работниками будет погашена.

Отмечалось, что ситуация на заводе постепенно нормализуется. На базе предприятия работает филиал Дубненского машиностроительного завода. В штат принято около 200 сотрудников. Еще как минимум столько же будет трудоустроено до конца 2017 года. Завод обеспечен госзаказом, зарплата работникам выплачивается в срок, заверили в пресс-службе края.