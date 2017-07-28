Коллектив генерального консульства Индии во Владивостоке отметили почетной грамотой

Во Владивостоке отметили День независимости Индии. Мероприятие, организованное консульством этой страны в столице Приморья, прошло в здании краевой картинной галереи, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметил генеральный консул Индии во Владивостоке Вивек Сингх, дипломатические отношения между нашими странами были установлены 70 лет назад, почти одновременно с днем, когда Индия получила независимость. И это подтверждает крепость многолетнего сотрудничества России и Индии.

В своем выступлении исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов подчеркнул, что нынешний год знаменателен сразу тремя большими юбилеями. Это 70-летие независимости Индии, 70-летие установления дипломатических отношений между Республикой Индия и Российской Федерацией и 25-летие со дня открытия генерального консульства Индии в приморской столице. Именно Индия сразу после того, как Владивосток стал открытым городом, первой из всех стран мира приняла решение об открытии у нас генерального консульства. За эти годы у нас сложились теплые и, что особенно важно, результативные отношения. В краевом центре регулярно и с большим успехом проходят Дни индийской культуры, фестивали йоги, красок холи и другие яркие мероприятия, на которые с удовольствием собираются тысячи жителей и гостей нашего города.

Константин Межонов вручил коллективу генерального консульства Индии во Владивостоке почетную грамоту, а генеральному консулу Вивеку Сингху и его помощнице Марии Мошкиной знаки «За заслуги перед Владивостоком».

Перед участниками торжественного мероприятия выступили также участники индийского ансамбля танца, были выставлены художественные работы школьников Владивостока – участников творческого конкурса «Индия – далекая близкая».