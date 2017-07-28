40 бизнес-планов подскажут, как использовать бесплатный гектар

Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке разработало 40 бизнес-планов по освоению земельного участка, предоставляемого по программе «Дальневосточный гектар».

– Мы разработали и разместили на сайте агентства бизнес-планы. С ними может ознакомиться любой человек. Вначале их было 35, сейчас 40. То есть мы говорим гражданину: есть 40 бизнес-планов, выбери любой и адаптируй под себя, позвони по телефонным номерам создателям проекта, поинтересуйся их опытом, – пояснил заместитель генерального директора АРЧК Денис Кузин, слова которого приводятся в сообщении на сайте Минвостокразвития РФ.

По его словам, если вначале такие планы разрабатывали эксперты, то сейчас свои бизнес-планы по освоению гектара присылают сами граждане. Отмечается, что типовые бизнес-планы позволяют оценить объем вложений и срок окупаемости.

– Сейчас разработаны предложения по различным направлениям: это выращивание голубики, организация пункта сбора и обработки дикоросов, открытие лесопилки, создание детского лагеря, запуск мини-пекарни или мебельного производства и другие, – уточнил Кузин.

Согласно закону о дальневосточном гектаре граждане могут заниматься на земельном участке любой деятельностью, не запрещенной законом. Участок предоставляется на пять лет, после чего при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.