За детей начисляют баллы. Пенсионерам

В редакцию «В» обратились с вопросом несколько читателей почтенного возраста: полагается ли им дополнительная выплата к пенсии по уходу за детьми?

«В» обратился за комментарием в Приморское отделение Пенсионного фонда России. В пресс-службе фонда вопрос переадресовали специалистам ПФР, и вот что нам удалось выяснить: речь идет не о дополнительных выплатах, а о перерасчете пенсии с учетом нестраховых периодов (в том числе периодов ухода за детьми).

Тем, кому пенсия назначена в 2015 году и позднее, беспокоиться о перерасчете не нужно – наиболее выгодный вариант им выбран при назначении пенсии.

Пенсионерам, вышедшим на пенсию до 2015 года, могут быть начислены баллы за периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет: если в это время человек не состоял в трудовых отношениях с работодателем; если период работы, замененный нестраховым периодом ухода за ребенком, будет выгоден для пенсионера.

По уходу за первым ребенком начисляется 1,8 балла за год ухода, за вторым ребенком – 3,6 балла, за третьим и четвертым – 5,4 балла за каждый год ухода. Баллы начисляются не более чем за четырех детей. Стоимость одного пенсионного балла на сегодняшний день – 78,58 рубля.

Перерасчет пенсии осуществляется по заявлению пенсионера с первого числа месяца, следующего за месяцем его подачи.

Размер увеличения пенсии индивидуален у каждого гражданина. Важно понимать, что прибавка не гарантируется. Перерасчет может быть и с минусом.

Но, если в результате перерасчета пенсии ее размер уменьшается, перерасчет не производится.

Подобный перерасчет позволяет повысить размер назначенной страховой пенсии некоторым пенсионерам, имеющим преимущественно советский стаж. Прежде всего на такой перерасчет могут рассчитывать граждане, которые имеют двух и более детей, а также те, у кого была невысокая заработная плата и (или) непродолжительный трудовой стаж.

Для производства перерасчета следует представить заявление, свидетельства о рождении детей и документ, удостоверяющий личность. Подать заявку можно не только в отделениях ПФР России, но и через МФЦ или Единый портал государственных услуг.