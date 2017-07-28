Помощь пришла неожиданно

Во время многодневной операции по поиску пропавшего в столице Приморья четырехлетнего мальчика волонтеры спасли жизнь взрослому человеку.
Как сообщил портал Vl.ru, волонтеры осматривали территорию в районе «Дальхимпрома» и неожиданно наткнулись на мужчину, лежавшего в канаве и почти не подававшего признаков жизни.
Как вскоре выяснилось, пожилой мужчина шел вдоль дороги, когда внезапно почувствовал недомогание. Он потерял сознание и упал в канаву, откуда, очнувшись, самостоятельно выбраться не смог. Пролежал так несколько часов, пытаясь периодически звать на помощь…
Девушки-волонтеры после обнаружения «находки» сразу же вызвали «скорую» и полицию. Прибывший отряд медиков принял решение госпитализировать мужчину. Его увезли на карете скорой помощи.
Уникальная выставка «Пермские боги», представляющая во Владивостоке великолепную пермскую деревянную скульптуру, прощается с нами. Еще до конца августа выставка покинет залы музея имени Арсеньева (Светланская, 20). Так что у жителей и гостей города еще есть время не упустить шанс и ознакомиться с этой потрясающей экспозицией.
Вице-премьер российского правительства – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что федеральный центр окажет Приморью всю необходимую помощь для ликвидации последствий сильного наводнения, передает агентство «Интерфакс».
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