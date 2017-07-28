Помощь пришла неожиданно

Во время многодневной операции по поиску пропавшего в столице Приморья четырехлетнего мальчика волонтеры спасли жизнь взрослому человеку.

Как сообщил портал Vl.ru, волонтеры осматривали территорию в районе «Дальхимпрома» и неожиданно наткнулись на мужчину, лежавшего в канаве и почти не подававшего признаков жизни.

Как вскоре выяснилось, пожилой мужчина шел вдоль дороги, когда внезапно почувствовал недомогание. Он потерял сознание и упал в канаву, откуда, очнувшись, самостоятельно выбраться не смог. Пролежал так несколько часов, пытаясь периодически звать на помощь…

Девушки-волонтеры после обнаружения «находки» сразу же вызвали «скорую» и полицию. Прибывший отряд медиков принял решение госпитализировать мужчину. Его увезли на карете скорой помощи.