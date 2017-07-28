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Первые пятерки за дачи

Комиссия городского садоводческого конкурса знакомится с претендентами на победу

В объявленном администрацией Владивостока и городским Союзом садоводов конкурсе среди дачников и владельцев приусадебных участков наступил новый этап – подведение итогов. В минувшую среду члены конкурсной комиссии побывали в гостях у нескольких претендентов на победу, посетили садоводческие товарищества «Волна-2» в урочище Соловей-Ключ, «Орбита» в пригородной зоне и другие.

– За несколько лет конкурс набрал популярность среди наших садоводов, о нем знают, некоторые специально к нему готовятся. Хотелось бы, чтобы в ходе поездок вы сумели выявить самые интересные адреса передового опыта как организации работы садоводческих товариществ, так и подхода отдельных семей к устройству дачного быта, выращивания овощей, плодов и ягод. Урожай сейчас как раз созревает, и его можно оценить. Желаю вам плодотворно поработать! – напутствовала членов комиссии заместитель начальника управления исполнения программ по поддержке населения администрации Владивостока Ирина Самусенко.

В предстоящие две недели у комиссии будет напряженный график работы. Каждый день предполагается посещать до десяти участков.

– Поездок много, но обычно все они очень интересные, – поделилась впечатлениями член комиссии Раиса Яриловец. – Такой вывод я делаю на основании не только прошлогодней работы, но и первого дня уже в этом году. Насколько же творческие люди наши дачники! Я вот, например, не люблю подвязывать цветы и декоративные кустарники, поэтому просто отказываюсь от посадок видов и сортов, которые этого требуют. А вчера я увидела, как виртуозно и красиво можно решить эту проблему, используя в качестве опоры отслужившие свой век стулья или табуретки. Хозяйка даже своим «черевичкам» нашла применение – посадила в них суккуленты. И таких идей хоть отбавляй!

Номинация на лучшее садоводческое товарищество предполагает анализ работы правления общества, его председателя, активности всех его членов. Анастасия Коконова, главный специалист отдела по развитию общественного партнерства городской администрации, впервые работая в составе комиссии садоводческого конкурса, поставила самые высокие баллы в свой таблице сравнительной оценки участников конкурса садоводческому товариществу «Волна-2».

– Мне понравилось, что здесь решаются не только хозяйственные вопросы, но и чисто житейские, многое делается для того, чтобы сплотить членов общества, сделать их дружнее, – высказала свое мнение Анастасия. – Проводятся праздники, отмечаются юбилеи членов общества. Председатель Ирина Раткевич не забывает поздравить виновников торжества, сказать им добрые слова. Помогает в работе громкая связь. Попробуй, обойди все товарищество, а так легко донести информацию сразу до всех. Поездки продолжаются, и думаю, что у нас будет еще немало ярких впечатлений.

Напомним, что подведение итогов конкурса состоится в воскресенье, 3 сентября, на городском празднике в честь Дня садовода и огородника. Если вы еще не успели подать заявку на участие в конкурсе, не поздно это сделать сейчас по телефонам: 2614-202, 2614-396, 2614-350, 8-908-97-77-681.

   

Автор : Надежда БРАЖИНА

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