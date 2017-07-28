Город поддержит молодых и инициативных

В столице Приморья успешно реализуется муниципальная программа «Молодежь – Владивостоку» на 2014–2018 годы. Программа нацелена на создание условий для раскрытия творческого, интеллектуального, духовного, предпринимательского, инновационного потенциала молодых горожан.

Ежегодно в управление по делам молодежи администрации краевого центра молодые и талантливые жители краевого центра направляют свои проекты по организации мероприятий во Владивостоке. Один из главных критериев отбора заключается в том, как сам автор идеи видит свою роль в осуществлении своего проекта. За счет средств бюджета молодым людям, активно участвующим в общественной жизни города и реализующим социально значимые проекты, вручаются молодежные премии.

В частности, во Владивостоке ежегодно проводятся конкурсы проектов и идей «Молодежная инициатива», «Молодежный вектор», в которых оценивается вклад в молодежную политику города. Также вручается премия «Есть за что!» за реализацию значимых и масштабных проектов, внесших вклад в развитие города.

Лауреатов премии «Молодежный вектор» выбирает экспертный совет, в состав которого входят представители администрации города и депутаты Думы Владивостока, деятели культуры, образования, молодежной политики. Знак и премию «Молодежный вектор» в размере 25 тысяч рублей получают 25 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Премия «Есть за что!» присуждается молодым горожанам в возрасте до 35 лет за вклад в развитие приморской столицы и составляет 100 тысяч рублей. Основанием для присуждения премии является состоявшееся дело, событие, которое повлияло на развитие Владивостока и принесло пользу для горожан.

Городской конкурс грантов «Молодежная инициатива» – хорошая возможность для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет придумать и реализовать свой проект в приморской столице. Победители «Молодежной инициативы» получают финансовую поддержку от администрации краевого центра для воплощения в жизнь своих идей и проектов в размере от 60 тысяч до 130 тысяч рублей.

– Мнение молодежи и участие ее в жизни Владивостока очень важны для социального развития города. Представители молодого поколения активно участвуют в общественно-политической жизни приморской столицы, проявляя свои таланты в области культуры, искусства, показывают высокие результаты в спорте. Дума Владивостока большое внимание уделяет вопросам молодежной политики. Ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на реализацию муниципальной программы «Молодежь – Владивостоку», которая направлена на создание благоприятных условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала молодых людей, поддержку молодежных инициатив, – прокомментировала председатель Думы Владивостока Елена Новицкая.

Стоит отметить, что при Думе Владивостока сформирована и действует Общественная молодежная палата, в состав которой вошли молодые люди, представляющие различные молодежные общественные организации и объединения. Представители молодежной палаты активно участвуют в реализации экологических, патриотических и творческих проектов, в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни. Участие в работе Общественной молодежной палаты дает молодым людям не только опыт реализации различных проектов, но и опыт взаимодействия с органами местного самоуправления, возможность влияния на принятие важных решений в сфере молодежной политики.