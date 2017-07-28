Авто не по средствам

В Приморье бывший депутат Думы Анучинского муниципального района лишился дорогого автомобиля, а бывшая служащая регионального управления Росреестра – крупной денежной суммы. Таков результат контроля их расходов, инициированный прокуратурой. Народный избранник и чиновница не смогли подтвердить свои доходы за последние три года.

Как сообщается на сайте прокуратуры края, экс-депутат приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (выпуска 2015 года) стоимостью свыше 4 млн рублей. При этом, судя по декларациям его доходов за три года, предшествующих покупке дорогостоящего транспортного средства, владелец «Круизера» заработал гораздо меньшую сумму. Аналогичный конфуз приключился и с сотрудницей, теперь уже бывшей, управления Росреестра. Она купила автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска, оцененный в 1,8 млн рублей. Стоимость авто также превышала ее совокупный доход за последние три года.

Как рассказала «В» начальник управления правовой статистики прокуратуры края Екатерина Соколова, на указанных лиц распространялись положения Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Как требует документ, бывший депутат и бывшая госслужащая были обязаны предоставить сведения о расходах. В том числе о сделках по приобретению транспортных средств, стоимость которых превышала их общий доход за последние три года. Кроме того, чиновники должны были указать источники полученных денежных средств, благодаря которым они приобрели автомобили.

– Но они эти сведения не предоставили. В связи с этим прокурор края обратился в суд с соответствующими исковыми заявлениями. Суд удовлетворил требования прокурора в полной мере. По решению суда у бывшего депутата Думы Анучинского муниципального района автомобиль Toyota Land Cruiser 200 изъят в доход государства, – говорит Екатерина Соколова.

Иная ситуация была с бывшей чиновницей управления Росреестра. За время проверки она успела продать свой «прадик», видимо, полагая, что раз нет автомобиля, то и взять с нее нечего. И ошиблась. Суд постановил взыскать с «находчивой» хозяйки дорогого авто в доход Российской Федерации 1,848 млн рублей. Судебные решения вступили в силу.

По словам Екатерины Соколовой, с начала года прокуратурой края выявлено 4504 нарушения антикоррупционного законодательства, в суды направлено 73 уголовных дела коррупционной направленности в отношении 82 обвиняемых. Сумма ущерба, причиненного указанными преступлениями, превысила 107 млн рублей.