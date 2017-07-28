Встреча с автором повести «Барышня и капитан»

В библиотеке «БУК» (ул. Светланская, 55) в субботу, 19 августа, в 18.00 состоится творческая встреча с приморским писателем Татьяной Таран.
На встрече с читателями приморский автор презентует свой сборник «Список мечт», в который вошла и повесть «Барышня и капитан», в течение трех месяцев публиковавшаяся в газете «Владивосток».
Татьяна Таран многие годы работала в журналистике, редактировала газету Владивостокского торгового порта, работала в пресс-службах разных организаций. Несколько лет назад она открыла в себе способности к художественной литературе. Как отмечают критики, первый опыт оказался удачным.
Всех, кого интересует творчество Татьяны Таран, приглашают на встречу с автором.
Уникальная выставка «Пермские боги», представляющая во Владивостоке великолепную пермскую деревянную скульптуру, прощается с нами. Еще до конца августа выставка покинет залы музея имени Арсеньева (Светланская, 20). Так что у жителей и гостей города еще есть время не упустить шанс и ознакомиться с этой потрясающей экспозицией.
Вице-премьер российского правительства – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что федеральный центр окажет Приморью всю необходимую помощь для ликвидации последствий сильного наводнения, передает агентство «Интерфакс».
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