Встреча с автором повести «Барышня и капитан»

В библиотеке «БУК» (ул. Светланская, 55) в субботу, 19 августа, в 18.00 состоится творческая встреча с приморским писателем Татьяной Таран.

На встрече с читателями приморский автор презентует свой сборник «Список мечт», в который вошла и повесть «Барышня и капитан», в течение трех месяцев публиковавшаяся в газете «Владивосток».

Татьяна Таран многие годы работала в журналистике, редактировала газету Владивостокского торгового порта, работала в пресс-службах разных организаций. Несколько лет назад она открыла в себе способности к художественной литературе. Как отмечают критики, первый опыт оказался удачным.

Всех, кого интересует творчество Татьяны Таран, приглашают на встречу с автором.