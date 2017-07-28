Трутнев призвал власти Приморья ускорить работы по ликвидации последствий наводнения

Вице-премьер российского правительства – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что федеральный центр окажет Приморью всю необходимую помощь для ликвидации последствий сильного наводнения, передает агентство «Интерфакс».

– Вся необходимая помощь со стороны федерального центра будет оказана. Работают МЧС, Минтранс, РЖД. Тем не менее все эти работы проводятся здесь, на территории Приморского края, поэтому от того, как все будет организовано, во многом зависит, как быстро мы справимся с результатами ЧС, – заявил Юрий Трутнев во Владивостоке на совещании по вопросам ликвидации последствий ЧС в Приморье.

По его словам, необходимо все быстрее привести в порядок.

Он также напомнил, что глава правительства уже подписал постановление о выделении 99 млн руб. для помощи пострадавшим, еще 555 млн руб. планируется выделить.

Между тем власти Приморья заявили, что ущерб от наводнения сельскому хозяйству края снизился со 180 до 133 млн руб. Сейчас в районах работают комиссии с сельхозпроизводителями, которые сообщили об ущербе.

– По мере плотной работы «в полях» сумма потерь несколько снизилась. Некоторые заявления подтвердились частично, до 133 миллионов рублей. Мы не исключаем, что сумма поменяется – ситуация динамичная, – цитирует губернатора края пресс-служба региона.

В среду в Приморье прибыл первый заместитель министра МЧС России Владимир Степанов. Он отметил, что число спасателей, которые ликвидируют паводок в Приморье, будет увеличено, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

– В ближайшие дни мы увеличим группировку сил в зоне ЧС – это будет не менее 500 спасателей из Дальневосточного федерального округа. Также в резерве будут находиться еще порядка 1000 человек для того, чтобы максимально быстро постараться расчистить дворы, помочь навести порядок, убрать воду, откачать колодцы, привести все в нормальное состояние, – сказал первый замминистра, добавив, что дополнительные силы спасателей будут переброшены из Сибири и Поволжья.

На данный момент в восстановительных работах на территории районов Приморского края, попавших в зону подтопления, участвуют более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в том числе от МЧС России – более 1700 человек.

Напомним: сильные ливни 7-8 августа вызвали масштабный паводок в Приморье. Всего в зону стихии в крае попало более 30 населенных пунктов, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. Основной удар стихии пришелся на Уссурийский городской округ, здесь пострадало 52 хозяйства, более 3,6 тысячи гектаров посевов.

В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.