Пермские боги возвращаются домой

Уникальная выставка «Пермские боги», представляющая во Владивостоке великолепную пермскую деревянную скульптуру, прощается с нами. Еще до конца августа выставка покинет залы музея имени Арсеньева (Светланская, 20). Так что у жителей и гостей города еще есть время не упустить шанс и ознакомиться с этой потрясающей экспозицией.

Напомним: история пермской деревянной скульптуры весьма драматична, как и история православной деревянной скульптуры в России в целом. Она знала периоды подлинного расцвета и популярности, а были времена, когда резные иконы в отличие от икон на красках были под строгим запретом – таким образом православная церковь боролась с влиянием католицизма.

Люди, создававшие эти скульптуры, безусловно, были православными христианами, они принимали все каноны церкви, но представление о церкви как о доме Божьем составляли, опираясь на близкие и понятные им образы, пришедшие из древних веков язычества с одной стороны и с соседней деревенской улицы – с другой.

В ликах деревянных пермских святых очень мало той величественной неземной красоты, которая так поражает, если ты смотришь на статуи в католических храмах. Создавая эти скульптуры, резчики давали им лица знакомые и родные – соседей, родственников. И коми-пермяцкие, татарские черты проступают в деревянных статуях очень ярко.

Коллекция, которую во Владивосток отправила Пермская картинная галерея, весьма представительна. Нам показали 35 из 400 имеющихся в фондах галереи скульптур (даже в Русский музей в свое время было отправлено не больше десяти).

Сегодня вечером экскурсию по экспозиции проведет руководитель отдела исследований музея Вера Кавецкая, а в субботу и воскресенье состоится также и обзорная экскурсия по музею.