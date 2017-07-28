Давно не виделись, Costa NeoRomantica

В третий раз в этом году Владивосток посетит круизный лайнер Costa NeoRomantica, сообщила пресс-служба Морского вокзала.

В субботу, 19 августа, рано утром белоснежный красавец пришвартуется к причалам Морского вокзала. На борту Costa NeoRomantica находится более 800 пассажиров из Японии, а также около 600 членов экипажа. Costa NeoRomantica прибывает во Владивосток из Канадзавы, далее следует к берегам Кореи в город Сокчо.

Традиционно пассажиров лайнера будет встречать церемониальный отряд барабанщиц. Costa NeoRomantica отойдет от причала Морского вокзала вечером. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города и с его новыми символами – уникальными мостами.