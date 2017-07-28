Давно не виделись, Costa NeoRomantica

В третий раз в этом году Владивосток посетит круизный лайнер Costa NeoRomantica, сообщила пресс-служба Морского вокзала.
В субботу, 19 августа, рано утром белоснежный красавец пришвартуется к причалам Морского вокзала. На борту Costa NeoRomantica находится более 800 пассажиров из Японии, а также около 600 членов экипажа. Costa NeoRomantica прибывает во Владивосток из Канадзавы, далее следует к берегам Кореи в город Сокчо.
Традиционно пассажиров лайнера будет встречать церемониальный отряд барабанщиц. Costa NeoRomantica отойдет от причала Морского вокзала вечером. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города и с его новыми символами – уникальными мостами.
Уникальная выставка «Пермские боги», представляющая во Владивостоке великолепную пермскую деревянную скульптуру, прощается с нами. Еще до конца августа выставка покинет залы музея имени Арсеньева (Светланская, 20). Так что у жителей и гостей города еще есть время не упустить шанс и ознакомиться с этой потрясающей экспозицией.
Вице-премьер российского правительства – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что федеральный центр окажет Приморью всю необходимую помощь для ликвидации последствий сильного наводнения, передает агентство «Интерфакс».
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