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Тайга и тигры в душе удэге

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Тайга и тигры в душе удэге

Она кажется суровой, но на самом деле полна теплоты. Она красива, но удивительно неброской, особенной красотой, скромна и в то же время завораживает… Вот такая она – душа удэге. И все, кто посетит выставку в выставочных залах Приморского союза художников, поймут, прочувствуют и сумеют разгадать ее тайну.

– Основу выставки «Душа удэге» составили картины замечательного художника Ивана Дункая, скульптуры Владимира Бойко и аутентичные, настоящие предметы быта коренных народов Приморья, – комментирует искусствовед Ольга Зотова. – В прошлом году у Ивана Дункая был юбилей, 2017 год к тому же – год особо охраняемых территорий, а в августе отмечается день коренных народов. Так что выставка стала откликом на целый ряд важных событий, и, как нам кажется, она действительно способна объяснить, что же такое – душа удэге.

Картины Ивана Дункая завораживают взгляд, заставляя останавливаться едва ли не у каждой работы и пристально вглядываться в детали. Вот охотник упал на колени перед амбой и просит царя тайги пощадить его. Сколько мощи в тигриной фигуре, сколько опасной, чисто звериной силы, ощущаемой почти физически. Вот Владимир Арсеньев и Дерсу Узала на привале. Удивительно, но лицо Арсеньева почему-то имеет черты очень азиатские, чем-то он даже похож на своего проводника и друга. Вот пейзажи Бикина – серый, голубой, зеленый цвета дополняют друг друга, показывая гармонию воды, тайги, неба. А вот шаман у костра застыл в причудливой позе – камлает на удачу, и чувствуется, что художник рисовал с натуры, видел и понимает, как проводятся такие обряды.

– Глядя на эти картины, я узнаю свой мир – лес, тайгу, людей, которые меня окружают, – говорит Василий Дункай, брат художника (сам Иван Иванович по состоянию здоровья не смог приехать во Владивосток). – Это мир, который близок и знаком нам с братом с детства. Мы приезжали в тайгу – шли на охоту, а Иван писал свои работы, вот они и получились настоящими. И обряды на картинах настоящие, я вам как шаман говорю. Камлание на удачу – понятие очень широкое, это может быть обряд и на изгнание болезни, и на привлечение охотничьей удачи. Но каждая деталь в картинах моего брата правдива.

А в том зале Приморского союза художников, где стоят работы Владимира Бойко, царит поистине удивительная атмосфера. Такое чувство, что здесь незримо витают духи, охраняющие народ удэге, и пришли они сюда вместе с теми людьми, что вырезаны скульптором. Вот повитуха, егерь Егорыч, шаман, нанайка из Амура рода Киля, охотник-промысловик… У каждого свое, особое выражение лица, а уж как проработаны детали нарядов, украшений.

– В моих скульптурах удэгейцы узнают себя, и меня это очень радует, – говорит Владимир Бойко. – У всех скульптур лица вырезаны с натуры, старался максимально передать схожесть не только внешнюю, но и внутреннюю. Детали вышивки на одежде, например, так же важны, как и отраженная на лице мудрость, понимаете?

– В пару к работам Ивана Дункая скульптор Владимир Бойко представил серию портретов лесных людей, и это придает выставке особый колорит, – считает Ольга Зотова. – Это не выдуманные персонажи, а реальные люди, живые, ведь скульптор много времени проводит в национальных селах и работает, что называется, с натуры.

Очень радостно то, что удэгейцы – не исчезающая народность, а вполне реальная, продолжающая свое бытие. Они живут, работают, активно взаимодействуют с социумом… Иван Дункай – художник, получивший академическое образование, всю жизнь отражает верования, нравы, культуру, уклад жизни своего народа и той земли, на которой он вырос. Здесь есть ряд пейзажей, которые впрямую не связаны с удэгейцами, но это Бикин, реки севера края – невероятной красоты пейзажи, те места, где человек находится наедине с природой и понимает всю ее вольность, весь размах. И Ивану Ивановичу удается удивительно точно передать эту атмосферу.

Ассоциация коренных народов предложила также включить в экспозицию предметы быта, и это не музейные экспонаты, а предметы, которыми действительно по сей день пользуются удэгейцы. Например, детские мечи, с которыми тренируются мальчишки, – мы бы сказали, что это спортинвентарь. Или колыбелька для младенцев, корытце для выделки кожи, копье для колки льда – все органично дополняет экспозицию и дает возможность погрузиться во внутренний мир удэге.

Частью выставки также является фотоотчет об автопробеге, который в начале августа провел Союз коренных малочисленных народов Приморского края.

– Автопробег «Коренные народы» был посвящен 60-летию села Красный Яр и Году экологии, – говорит Валентин Андрейцев, руководитель союза. – Цель – популяризация культуры и традиций коренных народов Приморья с тем, чтобы о них лучше узнали жители края. Участие приняли 17 человек на пяти автомобилях.

Мы проехали через три района компактного проживания коренных народов. Это Лазовский район, где для нас стал настоящим открытием существующий там уникальный музей природы; Ольгинский район, где в Горноводном провели особый обряд, а в Ольге даже искупались в море; и Пожарский, где в самом Красном Яре пробег и завершился. Там нас встречала община «Тигр».

Главное в нынешней выставке – показать культуру и быт, традиции орочей, удэге и других коренных народов.

Очень хорошо, что здесь есть не только картины и скульптуры, но и настоящие предметы быта. Все это показывает, как жили эти народы раньше, как они живут сейчас и, возможно, как будут жить дальше. Замечу, что в целом цивилизация, конечно, все больше способствует тому, что молодежь забывает многие вещи, связанные со своими корнями, но в национальных селах традиции соблюдаются. И они не в том даже, чтобы добывать рыбу, допустим, так же, как сотню лет назад, а в том, чтобы помнить сказки и легенды, песни и обряды, уважать обычаи, пришедшие из прошлого… То, что внутри у человека, что он несет в себе природное, – вот оно сохраняется, и это очень приятно.

    

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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