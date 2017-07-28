На Русском закроют бухты. И небо

В связи с проведением 6-7 сентября на острове Русском третьего Восточного экономического форума, во Владивостоке будет введен ряд ограничений, сообщила пресс-служба края.

Так, с 4 по 8 сентября 2017 года закроется навигация для маломерных судов в акваториях бухт Аякс и Парис – от мыса Новосильского до мыса Житкова и бухты Новик – от мыса Шигина до мыса Доронина.

Ограничения коснутся и использования воздушного пространства всеми видами летательных аппаратов над Владивостоком. Вето не коснется самолетов, выполняющих регулярные рейсы. Кроме того, со 2 на 9 сентября переносится открытие сезона охоты на территориях Владивостока, Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского районов.

Также будет закрыта для посещения территория кампуса ДВФУ – с 7 утра 4 сентября до полуночи 7 сентября.

Отметим, что для жителей и гостей города набережная ДВФУ будет открыта в выходные дни после проведения ВЭФ – 9–10 сентября. Здесь будет представлена выставка регионов «Улица Дальнего Востока».

Кстати, в ней примет участие и Приморский океанариум. Самым главным объектом экспозиции, сообщила пресс-служба учреждения, станет тактильный бассейн с обитателями Японского моря. Двустворчатых и брюхоногих моллюсков, восьмилинейных терпугов, раков-отшельников, других морских животных можно не только рассмотреть, но и потрогать. Рядом будет постоянно дежурить сотрудник, который ответит на любые вопросы о гидробионтах. В презентационной зоне также разместят экран площадью шесть квадратных метров, на котором будет демонстрироваться ролик об обитателях океанариума.