Бизнес малый, а польза большая

С начала года во Владивостоке открылось более трех тысяч предприятий

Первый юбилей отмечает муниципальное казенное учреждение «Центр развития предпринимательства» Владивостока.

В день своего пятилетия, которое пришлось на субботу, 19 августа, сотрудники центра устроят для горожан летний праздник под девизом «На гребне волны!». Проходить он будет на пляже станции Санаторной. Праздник откроют соревнования по гребле на лодках класса «Дракон», а продолжит развлекательная программа с песнями, танцами и приятными сюрпризами.

Корреспондент «В» встретился накануне круглой даты с директором ЦРП Еленой Новгородовой, чтобы подробнее узнать о деятельности центра и перспективах для предпринимателей приморской столицы.

– Елена Викторовна, у вас в центре проходят настолько интересные круглые столы, что, даже не являясь предпринимателем, хочется принять в них участие. Чем порадуете в ближайшем будущем?

– Темы заседаний мы формируем исходя из поступающих запросов бизнеса, также регулярно проводим мониторинг актуальных изменений законодательства в области предпринимательства. У нас уже запланированы беседы об электронной ветеринарной сертификации, о приватизации земель. Поговорим о взаимодействии со службой судебных приставов и гражданской обороны, а также о противодействии коррупции в предпринимательской среде. Все предстоящие мероприятия мы обязательно проанонсируем на своем официальном сайте.

– Давайте вернемся на пять лет назад. Кто стал инициатором появления во Владивостоке МКУ «Центр развития предпринимательства» и какова была цель его создания?

– В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке», разработанной по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарева, и был учрежден первый и пока единственный на Дальнем Востоке муниципальный Центр развития предпринимательства. Основная деятельность центра – это информационная, консультативная, финансовая, методологическая и инфраструктурная поддержка малого и среднего бизнеса и сопровождение деятельности предпринимательских структур и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Владивостока.

– Центр значится как муниципальное казенное учреждение, следовательно, его финансирует мэрия. А на что идут средства?

– Центр выступает главной исполнительной площадкой для реализации муниципальной политики в направлении поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа. Например, финансовая помощь предпринимателям реализуется в виде целевых субсидий – как на создание, так и на развитие бизнеса. Программа ежегодно актуализируется в соответствии с потребностями бизнеса. За период с 2009 по 2016 год финансовая поддержка была оказана более чем 550 предпринимателям на общую сумму свыше 227 миллионов рублей. Учитывая, что прием пакетов документов на участие в городской программе поддержки предпринимательства осуществляется на базе нашего центра, то большой пласт нашей работы – это методическая помощь в подготовке необходимых бумаг для получения бюджетных субсидий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» и оформлении бизнес-планов. Все участники программы отмечают своевременную консультационную помощь специалистов центра.

– С какими вопросами чаще всего обращаются к вам представители делового сообщества?

– Предприниматели обращаются на нашу горячую линию по целому ряду вопросов: правовым (в том числе по вопросам государственной регистрации СМиСП, экспертизы договоров, соглашений, учредительных документов, обеспечения интересов предпринимателей при проведении мероприятий по контролю); вопросам применения трудового законодательства и подбора персонала (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы). В последнее время стали чаще задавать вопросы об использовании объектов государственной и муниципальной собственности и земельных участков. И все большую актуальность приобретают темы привлечения инвестиций, кредитных и иных финансовых ресурсов, формы государственной поддержки, реализуемой во Владивостоке, и многие другие.

Всего за пять лет услугами ЦРП воспользовалось около 35 тысяч предпринимателей, было проведено порядка 450 обучающих занятий. Можно сказать, что с момента появления Центра развития предпринимательства городской бизнес чувствует себя заметно увереннее.

– За эти годы центр помог многим людям не только начать свой бизнес, но и успешно его развивать. Можно назвать впечатляющие примеры?

– Особой гордости заслуживают успешно реализованные проекты начинающих предпринимателей, создающих свой бизнес с нуля. Именно они, придя в центр лишь с идеей и горящими глазами и получив в качестве стартового капитала финансовую поддержку в виде гранта, через короткое время уже показывают впечатляющие результаты. Так, например, команда начинающих предпринимателей – молодых дизайнеров получила возможность реализовать проект по производству одежды торговой марки «Море» с изображением символики Владивостока, которая сегодня популярна среди жителей и гостей города. Нельзя не отметить ИП Хан Светлану Григорьевну (известная в городе сеть кафе-кондитерских House Bakery), ИП Приходько Дениса Геннадьевича (сервис по доставке полезной еды FitMeal), ИП Иванову Любовь Александровну (сеть парикмахерских «Добро»), которая уже даже вышла за пределы Владивостока и в этом году запустила свой проект в Москве.

– Помогая предпринимателям, сотрудники центра выступают экспертами-консультантами. Откуда они так много знают о бизнесе?

– Коллектив Центра развития предпринимательства небольшой, состоит из семи сотрудников, каждый из которых отличается высоким профессионализмом, но при этом стремится повышать свой профессиональный уровень. Экономисты, юрисконсульт, главный бухгалтер, специалист по организационной работе и заместитель директора – каждый из этих специалистов незаменимый помощник предпринимателю в своей области. Я в том числе: имея большой опыт работы в предпринимательской деятельности, всегда готова делиться опытом.

– Парадоксально, но после введения санкций во Владивостоке я все чаще встречаю вывеску «Мы открылись!». У нас действительно стало больше новых предприятий?

– За первые шесть месяцев текущего года вновь организовано около 3,5 тысячи предприятий. В основном это компании, собирающиеся работать в сфере услуг, розничных и оптовых продаж, транспорта и связи, рыболовства и рыбоводства, гостинично-ресторанной. При этом наблюдается значительное сокращение на строительном рынке. По данным налоговой инспекции за 2016 год, количество вновь созданных компаний в Приморском крае в целом и во Владивостоке в частности оказалось меньше, чем прекративших существование.

В заключение хочу сказать, что в немалой степени благодаря усилиям городских властей удалось создать во Владивостоке благоприятную среду для развития частной инициативы.