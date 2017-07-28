«Амурский бройлер» закрылся на дезинфекцию

Крупный производитель куриного мяса на Дальнем Востоке – «Амурский бройлер» утилизировал около 1 млн голов кур из-за подозрений на грипп птиц.

Как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, пробы на здоровье птицы на предприятии сдаются ежеквартально. Анализ проводит специализированный институт. После сдачи очередной пробы 11 августа было получено заключение, в котором говорилось о подозрении на определенные заболевания птицы.

– Но скажу сразу, что подозрений на птичий грипп типов Н5 и Н7 не было, – заверил заместитель председателя правительства области Владислав Бакуменко. – А это основные типы птичьего гриппа, которые влияют и на здоровье человека. По правилам мы повторно отправили образцы (на исследование. – Прим. ред.), взятые у птицы. В них не обнаружили вирусы Н5, Н7 и Н9. Поэтому могу сказать, что предприятие миновала беда, оно не закроется надолго. Сейчас там пройдут мероприятия по очистке, дезинфекции, а ориентировочно 16 сентября фабрика заработает в обычном режиме.

Специалисты отметили, что после анализа первых проб оставались подозрения на грипп Н9, который не опасен для людей, однако влияет на здоровье птицы. В итоге на фабрике были приняты превентивные меры: серьезная часть поголовья птицы была уничтожена. Всего с учетом птенцов и птицы, готовой попасть на прилавок, было утилизировано порядка 1 миллиона голов. Поэтому в ближайший месяц потребители не смогут найти в магазинах охлажденной курицы от «Амурского бройлера», запасы замороженной курицы еще имеются. Она безопасна для людей, о чем свидетельствуют результаты анализов, заверили в пресс-службе Амурской области.

Гендиректор фабрики Олег Турков отметил, что, несмотря на то что опасных заболеваний у птицы не обнаружено, мера по ее уничтожению является верной, ведь даже в случае подозрения на те или иные заболевания счет может идти на дни и необходимо оперативно принимать решение. По его словам, самое главное, что удалось сохранить родительское стадо (в отношении здоровья этих птиц никаких подозрений не было – стадо содержится отдельно), а значит, вскоре возобновится производство продукции.

С принятыми мерами согласен и руководитель областного управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов. По его словам, на предприятиях России такие меры принимаются не слишком часто.

– Но я считаю, что они верны. Ведь существовало подозрение, которое удалось исключить. Сейчас птицы нет, на предприятии технологический перерыв, проводится тщательная дезинфекция, где-то ведется ремонт, – отметил Самохвалов.