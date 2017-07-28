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Есть тело – есть дело

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит боевик «Телохранитель киллера», в котором представители двух профессий-антиподов применят все свои трудовые навыки, чтобы выжить. За ним следуют отечественная комедия с переодеванием «Бабушка легкого поведения», анимационный «Эмоджи фильм», исландская драма «Клятва» и триллер «Над глубиной: Хроника выживания».

«Телохранитель киллера» (16+)

Он – телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что перед выживанием ставится большой знак вопроса.

«Бабушка легкого поведения» (16+)

Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех…

Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

Российская версия «Миссис Даутфайр» и «Тутси» с Александром Реввой в главной роли. Также в этой картине вы увидите певицу Глюкозу и ее коллегу – Филиппа Киркорова.

«Эмоджи фильм» (6+)

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи (смайлики)?

И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?

«Клятва» (18+)

В жизни известного хирурга Финнура наступила черная полоса: он подозревает, что его старшая дочь Анна попала в дурную компанию, что ее новый бойфренд Оттар, на котором клейма негде ставить, приторговывает наркотиками и тянет дочь в пропасть. Необходимо предпринимать срочные меры – сделать все, чтобы отвадить подонка от девушки. Сказано – сделано: в доме у Оттара полиция находит мешок с кокаином, сам он арестован. Увы, парня быстро отпускают, а весь свой убыток – с процентами – он перекладывает на Финнура, угрожая пустить Анну по рукам. В полиции врача слушать не хотят, и он приходит к выводу, что придется на время забыть о клятве Гиппократа. Слишком поздно Финнур поймет, что у вступившего на путь насилия обратной дороги не будет…

«Над глубиной: Хроника выживания» (18+)

Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Для друзей эта забава казалась веселым приключением. Но катастрофический поворот событий расставил все по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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