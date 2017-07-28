Запах болезни

Чем пахнет человек при каком-либо сбое в работе организма

Человеческое тело не имеет ярко выраженного запаха. Определенный неприятный «аромат» от него может появляться из-за повышенной активности потовых желез, невнимания к гигиене, а также… инфекции.

Испытание обонянием

Как утверждают ученые, люди подбирают себе вторую половинку по запаху тела. Считается, что именно обоняние позволяет подбирать партнера с наиболее подходящим набором генов. Ведь человек способен выделять феромоны – вещества, которые вызывают интерес у противоположного пола.

Однако бывают ситуации, когда нетипичный запах, исходящий от тела, следует воспринимать как сигнал бедствия. Ведь он может говорить о наличии достаточно серьезного заболевания. Медики утверждают, что некоторым болезням присущ свой собственный «аромат».

Как именно пахнут болезни и на что следует обратить внимание при появлении нового запаха? Врачи уже достаточно давно начали использовать неприятный «аромат», исходящий от тела человека, в качестве варианта первичной диагностики различных заболеваний. Ведь отталкивающее амбре является ярким сигналом того, что нарушились метаболические процессы. Зачастую это происходит на фоне развития различных патологий. Бактерии, которые заселяют кожу, выживают предыдущие колонии, которые были здоровыми, а продукты жизнедеятельности «пришельцев» начинают пахнуть по-другому.

Запах ацетона

Если пот приобретает запах ацетона, стоит провериться на следующие патологии:

– нарушения работы печени и почек;

– различные эндокринные патологии, связанные с сахарным диабетом;

– проблемы с системой пищеварения;

– инфицирование микробами, бактериями и вирусами.

Все это может приводить к разбалансировке организма, из-за чего отмечается общая дисфункция.

Однако наиболее частой причиной появления ацетонового запаха от тела является сахарный диабет. Связывают это с тем, что у человека развивается недостаточность инсулина. Глюкоза начинает расщепляться хуже, а ее переизбыток становится причиной изменения состава крови и ухудшения обмена веществ, от этого в организме начинает увеличиваться количество кетоновых тел. Избыток организм активно выводит, в том числе и вместе с потом, отсюда и появление резкого ацетонового амбре. Нужно понимать, что такое состояние чревато серьезными проблемами со здоровьем и нередко указывает на приближение диабетической комы.

Также запах ацетона может наблюдаться, если страдают почки. В этом случае кроме характерного «аромата» будут проявляться такие симптомы, как отеки, проблемы с мочеиспусканием, боли в области поясницы, увеличение давления, запах ацетона изо рта. Если ацетоновый запах от кожи сопровождается резкой потерей веса при сохраняющемся аппетите, бессонницей и раздражительностью, причиной проблемы могут служить нарушения в работе щитовидки.

Запах кота

Бывают ситуации, когда от человека начинает идти запах кошачьих испражнений. Таким способом организм тоже сигнализирует о возможных неполадках. Запах мочевины появляется, например, при:

– заболеваниях почек и печени;

– патологиях эндокринной системы и ВСД;

– туберкулезе;

– ожирении;

– нарушениях в работе пищеварительной системы.

В числе распространенных причин возникновения такого «аромата» лежат почечные проблемы. Ведь если их работа происходит со сбоями, на это болезненно реагирует весь организм в целом. Запах мочевины в этом случае будет сильным, и справиться с ним подручными средствами невозможно: дезодоранты такой не берут.

Развивается проблема из-за того, что продукты распада белков выводятся через сальные железы. Врачи в этом случае говорят об урицидозе, который может быть следствием хронического нефрита, пиелонефрита, уремии.

Запах уксуса

От пота человека иногда может исходить запах уксуса. Важно, что появление подобного симптома сопровождается усилением потоотделения. Такая проблема может развиваться в том числе по следующим причинам:

– эндокринные нарушения;

– недостаток витаминов D и B;

– инфекционно-воспалительные заболевания легких;

– мастопатия.

Если речь о сбоях в эндокринной системе – в организме может отмечаться недостаток йода. Это сразу же приводит к появлению неприятного запаха. Распознать туберкулез по уксусному запаху от тела вполне возможно, ведь в этом случае будут появляться и такие симптомы, как выраженный кашель, утомляемость, слабость и повышенная температура. Женщинам не рекомендуется оставлять такой запах без внимания: он может указывать на серьезные проблемы с грудью.

Медовый запах

Когда в организме человека буйствует синегнойная палочка, его тело начинает источать характерный сладковатый запах, похожий на запах меда. Несмотря на приятный аромат, синегнойная палочка – одна из самых опасных инфекций. Некоторые штаммы этой бактерии обладают устойчивостью ко многим антибиотикам. Синегнойная палочка может вызывать различные заболевания дыхательных путей, менингиты, отиты, воспаление лицевых пазух, становиться причиной тяжелых абсцессов, приводить к развитию гнойных процессов в ранах. Для врача медовый запах, исходящий от пациента, – плохой симптом, требующий принятия немедленных мер.

Другие варианты

Как только запах тела поменялся, превратившись во что-то непереносимое, нужно как можно быстрее посетить врача. Ведь разный запах может указывать на различные патологии, которые довольно сложно лечатся.

Мнение эксперта

Мехман Мамедов, профессор, д. м. н., эксперт «Лиги здоровья нации»:

– Тело пахнет при различных нарушениях метаболизма. Например, из-за нарушения метаболизма глюкозы количество кетоновых тел увеличивается и накопление их на коже дает запах. Это характерно для декомпенсации диабета. Запах мочевины является терминальной стадией почечной недостаточности. Характерный запах кожи, как правило, является признаком нарушения работы органов, связанных с метаболизмом: почек, легких, печени. Так же могут пахнуть и язвенно-воспалительные заболевания кожи.



