Новую историю Владивостока напишут вместе с жителями

Партия «Единая Россия» объединяет общественников, производственников и активных жителей вокруг своей программы

Жители Владивостока примут самое активное участие в подготовке плана действий партии «Единая Россия», которые будут предприняты сразу после выборов городской думы в сентябре 2017 года. Кандидаты от партии буквально в ежедневном режиме проводят встречи с жителями города, которые представляют самые разные сферы: от транспортников до энергетиков, от сервиса и обслуживания до образования и здравоохранения. Главная задача мероприятий – получить обратную связь по самым насущным проблемам, наметить предложения по их решению и составить дорожную карту. Этот документ и представляет собой новую историю Владивостока – города, который партия «Единая Россия» хочет сделать самым современным и удобным для жизни.

Кандидаты от партии отмечают, что новая история Владивостока – это в первую очередь выработка оптимальных решений для всех ключевых проблем и их воплощение в жизнь в кратчайшие сроки.

«Больше не может быть речи о долгосрочных стратегиях и концепциях – необходимо исправлять проблемы здесь и сейчас, чтобы сделать наш любимый город одним из лучших в стране и самым удобным для жизни людей, которые его выбрали», – поясняют они.

Все хотят видеть Владивосток без пробок и с безопасными качественными дорогами. Здесь должно оставаться стабильным коммунальное хозяйство без перебоев с горячей водой и электричеством. Те, кто будет отвечать за принятие решений на городском уровне, должны сделать так, чтобы в столице Приморья хотелось жить, чтобы даже в самых отдаленных районах была комфортная городская среда, чтобы увеличивалось количество мест для прогулок мамочек с колясками, для маломобильных граждан и для обычных людей. Необходимо разработать и внедрить понятные механизмы по решению локальных проблем на местах.

Позитивные изменения происходят уже сейчас: только в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на обновление дорожной инфраструктуры города в 2017 году было выделено 700 миллионов рублей. При этом средства на обновление дорог будут выделяться вплоть до 2025 года. В рамках этой инициативы в столице Приморья отремонтируют 13 километров дорог, заасфальтируют 170 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 30 тысяч квадратных метров тротуаров, заменят порядка 30 тысяч бортовых камней.

Ожидаются во Владивостоке и серьезные вложения в благоустройство благодаря еще одной федеральной программе – «Комфортная городская среда». В рамках этой инициативы столице Приморья будет ежегодно выделяться до полумиллиарда рублей, которые пойдут на создание доступной среды, ремонт тротуаров, создание парков и общественных пространств, реконструкцию ливневых канализаций. Программа также рассчитана на несколько лет и завершится только в 2022 году. Предполагается, что суммарно на нее выделят более 2,5 миллиарда рублей.

Безусловно, Приморскому краю в целом и Владивостоку в частности традиционно уделяется большое внимание со стороны федеральных властей и лично президента: сначала в 2012 году здесь прошел саммит АТЭС, затем в качестве пилотного проекта были запущены территории опережающего развития, создана площадка Восточного экономического форума, куда ежегодно приезжают ведущие политики и бизнесмены международного масштаба. Эксперты сходятся во мнении, что все это не будет иметь никакого значения, если город останется некомфортным для жителей, а проблемы продолжат замыливать годами. И именно на решение этой проблемы направлена новая история партии «Единая Россия».

По мнению партийцев, чтобы справиться с текущими проблемами раз и навсегда, необходимо сделать так, чтобы каждый орган представительной, законодательной и исполнительной власти в регионе, а также общественные организации, профсоюзы, лидеры мнений работали не только для себя, но и для жителей. Только объединившись, все, кто отвечает за городское хозяйство, смогут решить ключевые проблемы города и края и перейти к новому этапу развития.

Конечно, важную роль в процессе обновления города должны играть городская администрация и городская дума, без их деятельного участия в процессе обновления ничего не получится. Ведь именно муниципальные депутаты представительного органа собирают наказы избирателей, фиксируют каждое пожелание или проблему и обязаны добиваться их решения от городской, краевой администрации или федерального органа в зависимости от сути дела.

Именно они находятся в постоянном контакте с жителями и получают обратную связь, что делает невозможным замыливание проблемы или ее увод на второй план. Именно депутаты контролируют деятельность городской администрации, спрашивают с профильных заместителей за неэффективность и выставляют им при необходимости негативные оценки, что может привести даже к отставке.

Партия «Единая Россия» готова открыть новую страницу в жизни любимого города, заручившись поддержкой максимального числа жителей. Ведь решить наибольшее количество насущных проблем возможно, только если каждый сделает шаг навстречу переменам. Новая история Владивостока – это в первую очередь новая история каждого из нас.

Эта история пишется не в тиши кабинетов, а на встречах при максимальном участии жителей. Одну из знаковых встреч провели кандидаты от партии «Единая Россия» Елена Новицкая и Андрей Брик с сотрудниками «Примтеплоэнерго», в структуре данного предприятия работают почти 10 тысяч человек. Среди самых волнующих вопросов – доступность образования и жилья, состояние дорожного фонда, благоустройство города.

Как отметили на встрече сотрудники предприятия, учитывая важную роль, которую «Примтеплоэнерго» играет в коммунальной сфере города, необходимо каждый год привлекать достаточно большое количество квалифицированных специалистов, но на городском и краевом уровне их выпускается недостаточное число.

«Мы давно говорим о том, что нам нужна программа «Кадры для Приморского края». С одной стороны, специалистов востребованных профессий выпускается недостаточно, с другой – наблюдается большое количество выпускников по тем специальностям, которые не востребованы. У городской думы, у городской и краевой власти есть ресурсы и возможности решить этот вопрос, помочь в снабжении и вашего предприятия, и других предприятий отрасли достаточным числом хороших, квалифицированных работников», – сказала Елена Новицкая.

Отвечая на вопросы благоустройства, она отметила, что сейчас эта тема в приоритете.

«У нас есть программы, которые обеспечены финансированием, в том числе федерального и краевого уровня, поддерживаются муниципальным бюджетом, – это «Доступная среда», «Здоровый город», «Качественные дороги». Это комплексные программы, которые будут реализовываться не только в 2017 году, но и в более долгосрочной перспективе, вплоть до 2022 года», – резюмировала она.

Как отметил Андрей Брик, общественные объединения и инициативные граждане могут и должны принимать активное участие как в разработке подобных программ на этапе обсуждения, так и в момент реализации, в первую очередь пользуясь возможностями общественного контроля.

«Мы, общественники и крупные работодатели, должны брать каждый проблемный вопрос, доводить его до органов власти, предлагать варианты решения – в общем, работать на развитие города вместе с чиновниками и депутатами, со всеми, кто может положительно повлиять на решение вопроса», – заключил Брик.

Оплачено из средств Специального избирательного счета избирательного объединения «Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» для финансирования избирательной кампании на выборы депутатов в Думу города Владивостока.