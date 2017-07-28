Сядешь и просто нажимаешь на педаль...

Мы не знаем, уважаемый читатель, напевает ли наш фотокорреспондент Алексей Воронин «Песенку велосипедистов», когда садится в седло своего верного железного коня. Но точно знаем другое: он действительно любит поездки на велосипеде.
Особенно такие, в которых можно полезное совместить с приятным – и проехаться от души, и поснимать что-то интересное. Даже в велопробеге по Южной Корее он участвовал! А уж сколько снял интересных веломероприятий… Даже на его персональной выставке, которая в июле проходила в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж», был прекрасный кадр с велотура к острову Папенберга.
Так что сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку не публиковавшихся ранее фоторабот Алексея Воронина, запечатлевших велосипедный мир Владивостока и окрестностей. Все на веловернисаж! И подпевайте:
Следы древнего жилища с отопительной системой типа кан возрастом почти 2000 лет обнаружили археологи ДВФУ при раскопках многослойного памятника «Богополь-3» в Кавалеровском районе Приморского края. Ценная находка сделана в канун профессионального праздника – Дня археолога (он отмечается 15 августа), сообщила пресс-служба ДВФУ.
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