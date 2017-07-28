Мы не знаем, уважаемый читатель, напевает ли наш фотокорреспондент Алексей Воронин «Песенку велосипедистов», когда садится в седло своего верного железного коня. Но точно знаем другое: он действительно любит поездки на велосипеде.

Особенно такие, в которых можно полезное совместить с приятным – и проехаться от души, и поснимать что-то интересное. Даже в велопробеге по Южной Корее он участвовал! А уж сколько снял интересных веломероприятий… Даже на его персональной выставке, которая в июле проходила в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж», был прекрасный кадр с велотура к острову Папенберга.

Так что сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку не публиковавшихся ранее фоторабот Алексея Воронина, запечатлевших велосипедный мир Владивостока и окрестностей. Все на веловернисаж! И подпевайте:

Солнце на спицах,

Синева над головой,

Ветер нам в лица,

Обгоняем шар земной.

Ветры и версты,

Убегающие вдаль,

Сядешь и просто

Нажимаешь на педаль,

даль-даль-даль...