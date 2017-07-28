Лучшее место для медового месяца

Проект 8-го канала «Девять с половиной месяцев» получил романтичное продолжение

Двухнедельное путешествие на остров Гуам, которое совершили молодожены из Владивостока Ксения и Евгений Кобзарь, ставшие главными героями грандиозного проекта 8-го канала «Девять с половиной месяцев», подошло к концу. Но впечатления, которые получили счастливчики, останутся с ними навсегда.

Как устроить идеальную свадьбу

Напомним предысторию этих радостных событий. Весной 2016 года 8-й канал объявил о поиске героев для уникального проекта «Девять с половиной месяцев», организованного совместно со свадебной студией Ксении Марченко. Суть проекта заключалась в организации для молодой пары свадьбы «под ключ». Участие в отборе приняло более десяти пар. В итоге выбор был остановлен на двух невестах и двух женихах.

А дальше началось главное – подготовка к самому важному событию в жизни. Спустя некоторое время одна пара все-таки покинула проект. Организаторы не в обиде на ребят: далеко не каждый способен выдержать такое нелегкое испытание, как организация собственной свадьбы на идеальном уровне. Тем ценнее было участие в проекте оставшейся пары – Ксении и Евгения. И тем больше уважения вызывают их терпение, выдержка и умение поддерживать друг друга. На протяжении девяти с половиной месяцев герои программы совместно с разными специалистами отшлифовывали каждый нюанс своей будущей свадьбы.

Торжественный финал проекта состоялся 8 июля 2017 года. В день бракосочетания Ксения и Евгений Кобзарь получили не только подарки от родных и друзей, но и главный приз проекта – путевку на остров Гуам от компании «Туристическое бюро Гуама». Также молодоженов поздравили представители генерального партнера проекта – застройщика ООО «Ренессанс актив» и партнера проекта – «Восточного банка».

В тропический рай нужно возвращаться

Недавно Ксения и Евгений Кобзарь вернулись во Владивосток и пообщались с сотрудниками 8-го канала, с которыми за время проекта, конечно же, успели подружиться. Как рассказали молодожены, они уверены, что Гуам – самое лучшее место для медового месяца.

Отдых на чудесном тихоокеанском острове порадовал не только райскими пляжами. Было и множество интересных развлечений, среди которых посещение аквапарка, катание на необычных байдарках, погружение с аквалангом. Еще одно незабываемое романтическое впечатление – великолепные закаты Гуама.

Кстати, путешествие Ксении и Евгения совпало с проведением на острове национального праздника – Дня освобождения, который потряс их размахом и красотой. И, конечно, новые встречи и знакомства тоже наполнили медовый месяц незабываемыми эмоциями.

Молодожены признаются: это путешествие не забудут никогда. Более того, они мечтают вернуться на остров мечты еще не раз. И искренне благодарят 8-й канал и «Туристическое бюро Гуама» за этот незабываемый свадебный подарок.