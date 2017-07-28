Где в Приморье таится кусочек Шотландии

«В» продолжает искать самые красивые места нашего края. Знакомьтесь: мыс Лисученко

На сервисе «Гугл.Карты» мыс Лисученко обозначен иконкой с фотоаппаратом – значит, это излюбленное место фотографов. Причем иконка там находится в гордом уединении. Ближайший сосед на востоке – бухта Петрова. На западе – Находка.

Добраться до мыса Лисученко (без проводников) – то еще приключение. Особенно если вы обладатель легковой машины. Хотя и владельцам внедорожников тоже придется постараться. Путь сопряжен с бесконечными подъемами и спусками по пересеченной местности, пролазами сквозь густую растительность приморского леса, сбрасыванием пауков с плеч и выуживанием гусениц из карманов, встречами с щитомордниками и прочей не самой приятной фауной. Чем же так привлекательна эта отдаленная точка на карте Приморья и зачем вообще туда идти?

Автомобильный этап

Путь из Владивостока кажется до смешного коротким. Всего-то 220 километров. Ближе, чем до условного Арсеньева или Спасска. Однако даже навигатор в смартфоне как будто о чем-то догадывался и предсказывал, что доехать туда менее чем за три с половиной часа у нас не получится.

Выезжать из города лучше ранним утром. Мы, например, выехали в семь утра, а вернулись только в одиннадцатом часу ночи. Надо рассчитать дорогу так, чтобы участок от Фокино до Смоляниново на обратном пути вы проезжали при дневном свете. В темное время суток он кажется тяжелее и опаснее приморских дебрей. По крайней мере, по ощущениям.

Сам путь достаточно прост. Надо держать направление на Находку, затем на Врангель, затем повернуть на Триозерье. Попав на грунтовую дорогу, следует ехать по направлению к базе отдыха «Голубая лагуна». На данном этапе везде установлены знаки-указатели.

Из плюсов – по пути вам встретится множество пляжей, где можно остановиться и искупаться. Из минусов – качество дорожного полотна. Я молодой водитель. Мой стаж – один год, и дорогу до Находки я испытывал впервые (хотя до этого ездил в Партизанск, Рудную Пристань, Чугуевку, Арсеньев, Славянку и т.п., то есть представление о приморских дорогах составил). Такой жалкой и вызывающей сочувствие трассы, даже будучи подготовленным и наслышанным о ней, я не ожидал увидеть. Особенно грустно, как после бомбежки, выглядит дорога Смоляниново – Фокино. Причем по некоторым участкам как будто прошелся метеоритный дождь. Приходится объезжать кратеры по встречной полосе либо двигаться по обочине. На других участках ямы представляют собой сосредоточение глубоких язвочек, которые объехать просто невозможно. Колеса проезжают по ним, как игла по грампластинке, исполняя симфонию автомобильной боли и страдания.

Удивительно, но эта дорога соединяет два крупнейших порта региона, а не какие-нибудь деревушки…

После Фокино можно выдохнуть: дорога принимает более или менее нормальный вид и не сулит особых проблем. Находка, Врангель, поселок Первостроителей. Дальше асфальт заканчивается.

Грунтовая дорога вполне сносная. Здесь нужно осилить 11 километров. На переднеприводной «Хонде-Фит» мы ехали около 40 километров в час. Однако, не доезжая до базы отдыха буквально 4 километра, машину пришлось бросить – перед нами оказался крутой склон с земляным валом посредине. Спуститься вниз мы бы смогли, а вот подняться – большой вопрос. Остаток пути пришлось проделать пешком.

Пеший этап

От базы начинается тропинка вверх, в лес. Скоро она соединяется с достаточно большим проселочным путем с двумя колеями (очевидно, от квадроциклов). По этой тропинке надо пройти 5 километров.

Дорога представляет собой череду подъемов и спусков. Ровных участков практически нет. Где-то на 3-м километре будет развилка. Одна тропа будет поворачивать налево, к морю. Другая – направо. Надо идти в сторону моря.

Примерно через час вы упретесь в финальную точку грунтовой дороги – это будет курган с несколькими каменными зубьями. Отсюда, кстати, хорошо просматривается мыс Лисученко – самый лысый из видимых глазу хребтов. Кажется, что он уже близко, но как бы не так. Впереди еще тропинка сквозь буйные заросли (лучше надеть какое-нибудь легкое трико, чтобы не исцарапать ноги) и довольно сложный переход между двумя хребтами.

Проблема в том, что в данной точке вы находитесь не на нужном вам хребте. Спуск вниз не такой трудный, если двигаться по вешкам: добрые люди (наверное, экскурсоводы) оставили красно-белые ленты на ветках деревьев. Можно, конечно, идти напролом – потеряться у вас вряд ли получится, потому что мыс уже перед глазами. Внизу придется перепрыгнуть маленький ручей, где обитает просто невероятное количество бабочек. Все как на подбор большие и красивые. После ручья – вверх по тропе. Здесь заросли особенно плотные и «кусучие». Зато, выбравшись из этой цепкой растительности, вы сразу окажетесь в Шотландии.

Одиночество приморских скал

Этот момент просто чудесен. Мало того что вид захватывает дух, так вы еще понимаете, что ваше путешествие, эти дорожные ухабы, колючие кустарники, подъемы, спуски, израненные лодыжки и коленки, километры паутины, которые вы разорвали своим носом, куча гусениц, тли и кузнечиков, набившихся в карманы, – все это было не зря.

Ландшафт мыса Лисученко действительно напоминает миниатюрную Шотландию. Как будто где-то здесь бегал босоногий Уильям Уоллес, изобретая план мести королю Эдуарду Длинноногому, или пропитывался поэзией природы Роберт Бернс.

Место очень уютное для пикника. Морской ветер сгоняет мошку, растительности минимум, она низкая, местами вообще лишь камни и мох, окружение и антураж благостные. Кроме того, на мысе безлюдно. Все огромное пространство отдано вам. Любуйтесь, фотографируйтесь и набирайтесь сил для долгого и изнуряющего путешествия обратно.