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Спорт

Олимпийский прицел

Дороги в Пхенчхан, Токио и Пекин ведут из Владивостока

Ровно полгода осталось до ближайших зимних Олимпийских игр. Они же станут и самыми близкими к Владивостоку за всю историю проведения Олимпиад. Подготовка к ним на уровне национальных сборных и отборочных соревнований уже ведется полным ходом. Много лет к главному турниру четырехлетия готовится и столица XXIII зимней Олимпиады – южнокорейский город Пхенчхан. «В» готов внести свою лепту в освещение предстоящих спортивных событий.

За адаптацией – на Дальний Восток

Если уж быть совсем точным, то сразу три грядущие друг за другом Олимпиады примут соседние с Приморьем государства: зимние игры-2018 пройдут в Пхенчхане, летние 2020 года – в Токио и вновь зимние 2022-го – в Пекине. Поэтому Олимпийский комитет России и Министерство спорта РФ выстраивают планы подготовки спортсменов именно с азиатской направленностью. И здесь всему Дальнему Востоку в целом и Владивостоку в частности отводится значительная роль. Наши олимпийцы накануне главных мировых стартов будут приезжать в регион за адаптацией к часовому поясу и климату, а также поддерживать здесь свой уровень мастерства.

На недавнем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин дал соответствующие поручения. Как отметил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» уже сформирован «дальневосточный раздел». До 2020 года выделяется 5,2 млрд рублей на развитие спортивной инфраструктуры в регионе, включая строительство спортивных объектов шаговой доступности. Новые стадионы, бассейны, катки, спортзалы, треки, тиры, подъемники и спуски призваны привлечь к спорту десятки тысяч человек.

В распоряжение же олимпийцев поступят уже готовые объекты. Сейчас это «Фетисов-арена» во Владивостоке, «Платинум-арена» и крытый стадион «Ерофей» в Хабаровске, горнолыжный комплекс «Горный воздух» и трамплины в Южно-Сахалинске, горнолыжный комплекс и биатлонный стадион на Камчатке. Плюс сооружения государственных академий физической культуры в Хабаровске и Якутии.

Должны появиться и новые объекты. К примеру, Федеральное медико-биологическое агентство готовит к открытию во Владивостоке центр адаптации для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм. По словам главы агентства Владимира Уйбы, центр будет функционировать вплоть до зимней Олимпиады в Пекине.

Во Владивостоке могут готовиться команды по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию, керлингу. Двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл примут на Сахалине. Камчатка встретит горнолыжников, сноубордистов, биатлонистов. Хабаровск подходит для конькобежцев, лыжников. Жаль только, что ничего не придумано для бобслея, скелетона и санного спорта, сноуборда и отдельных видов фристайла. Но время для создания базы подготовки этих спортивных направлений еще есть. Вся подготовительная работа находится на особом контроле у вице-премьера – полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

К сожалению, от Приморья на ближайшей Олимпиаде никого из спортсменов не предвидится – ну не самый зимний у нас регион.

Используем опыт прошлого

Владивосток не в первый раз примет наших олимпийцев. Это происходило перед Олимпиадами в австралийском Мельбурне (летняя, 1956 год), в японских городах Токио (летняя, 1964) и Саппоро (зимняя, 1972), в Сеуле (летняя, 1988), японском Нагано (зимняя, 1998), австралийском Сиднее (летняя, 2000), в Пекине (летняя, 2008), канадском Ванкувере (зимняя, 2010). На двух из них хотелось бы остановиться подробнее.

Сеул

В начале осени 1988 года в Сеуле состоялись XXIV летние Олимпийские игры. Они стали спортивным триумфом позднего Советского Союза и оказались последними для него.

Владивосток в достижениях советских атлетов сыграл очень важную роль. Десятки выдающихся спортсменов в августе и начале сентября проходили у нас акклиматизацию и выходили здесь на пик своей формы. Да и как могло быть иначе: талисманом Сеульской Олимпиады стал обитатель Уссурийской тайги – амурский тигр.

Сама Олимпиада проходила в столице и ряде городов Южной Кореи. В составе советской делегации был 481 атлет. Приняв участие в соревнованиях по 27 видам спорта, наша сборная получила 132 медали (золотых – 55, серебряных – 31, бронзовых – 46) и стала первой в медальном зачете.

Во Владивостоке для олимпийцев подготовили ряд спортивных объектов – стадионы ТОФ, «Динамо» и «Строитель», построили многофункциональный комплекс «Олимпиец», отремонтировали спорткомплексы и плавательные бассейны ТОФ, «Спартак» и «Динамо», а также гостиницы и рестораны. Для велосипедистов-шоссейников построили новую трассу от Углового до аэропорта, которой потом пользовались все жители и гости края. Спортсменов и их тренеров население Владивостока окружило заботой и вниманием.

И, надо сказать, все было не напрасно. Тренировавшиеся в нашем городе олимпийцы принесли стране множество наград разного достоинства. Мы гордились победителями и призерами в легкой атлетике, борьбе, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, плавании, академической гребле, водном поло, парусном спорте, боксе и ряде других видов спорта.

Основная часть большой команды в сопровождении известных артистов и певцов отправилась в Республику Корея на пассажирском теплоходе «Михаил Шолохов». В порту Инчхон на его борту был размещен штаб советской делегации, здесь атлеты готовились к стартам и здесь же первыми чествовали новых олимпийских медалистов. Благодаря заботам экипажа само судно почти на месяц стало для них родным домом.

Лично мне удавалось через судовую радиостанцию брать интервью у лучших спортсменов, к примеру, у бронзовых призеров по прыжкам в высоту Рудольфа Поварницына и по прыжкам в длину Галины Чистяковой.

В первых числах октября во Владивостоке с восторгом встречали «Михаила Шолохова», на борту которого сборная СССР возвращалась на родину. Среди триумфаторов были Александр Карелин (золото в борьбе), Елена Шушунова (два золота, серебро и бронза в спортивной гимнастике), Владимир Артемов (четыре золота и серебро в спортивной гимнастике), футболисты и баскетболисты (у каждой команды по золоту), многие другие атлеты.

Пекин

В отличие от Сеула XXIX Олимпиада в Пекине в августе 2008 года оказалась для сборной России не самой успешной. В неофициальном общекомандном зачете она заняла третье место (золотых медалей – 22, серебряных – 20, бронзовых – 29), уступив сборным США и Китая. Хотя эксперты прочили нашей стране второе место с гораздо большим количеством медалей…

Всего участие в играх приняло 467 наших спортсменов. Но немногим из них удалось поддержать свой уровень и славу России. Сборная по боксу была в их числе.

Когда боксеры-олимпийцы были еще во Владивостоке, мне довелось пообщаться с главным тренером команды заслуженным мастером спорта Александром Лебзяком, начинавшим свою боксерскую карьеру на Дальнем Востоке.

«Владивосток заслуживает отдельной похвалы», – отметил он тогда.

Действительно, спортивные арены и залы нашего города к XXIX Олимпиаде были реконструированы с учетом пожеланий национальной сборной. Для боксеров подготовили сразу три специализированных зала в спорткомплексе «Олимпиец»: обновили паркет и интерьер, заменили системы вентиляции и электроосвещения, постелили новое современное синтетическое покрытие, установили новые ринги и боксерские снаряды. Кстати, и ведущие приморские боксеры, и тренеры получили отличную возможность повысить свой уровень профессионализма, поскольку смогли посетить тренировки мастеров мирового ринга и поучаствовать в них в качестве спарринг-партнеров.

Сборные команды России по боксу, самбо, вольной и греко-римской борьбе, легкой атлетике, бадминтону, другим видам спорта неоднократно проходили временную и климатическую адаптацию во Владивостоке накануне крупных международных соревнований, которые проводились в странах Азии.

Что касается выступления российских боксеров в Пекине, то наша команда смогла выставить максимальное количество участников – 11 (столько же было только в сборной Кубы). Двое – Рахим Чахкиев в весе до 91 кг и Алексей Тищенко в весе до 60 кг – завоевали золотые награды, а Георгий Балакшин в весе до 51 кг получил бронзу. Прекрасный результат.

«В» не сомневается, что и нынешние олимпийцы смогут выступить так же достойно, как их предшественники. Будем внимательно следить за подготовкой спортсменов в нашем городе и за дальнейшими выступлениями на Олимпиаде в Пхенчхане.

Справка «В»

Городок Пхенчхан расположен на горных склонах в провинции Канводо на северо-востоке Республики Корея. Природа и климат близки к российскому Приморью, разве что зимы мягче. Снег лежит с декабря по март.

Это горнолыжный курорт мирового уровня. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований любого ранга, в том числе и для спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Город также обеспечен гостиницами, сервисом, транспортом. Спортивные объекты расположены относительно близко друг от друга.

Из Владивостока до столицы Олимпиады-2018 можно добраться морем на пароме до порта Сокчо или самолетом через аэропорт в Инчхоне.

К слову, Пхенчхан дважды был кандидатом на проведение зимних Олимпиад и дважды проигрывал несколько голосов Ванкуверу и Сочи.

  

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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