Пятнистый дозор

Помимо Леопардовой набережной Владивосток теперь украшает леопардовая стена

C самой высокой точки исторического центра Владивостока – сопки Орлиное Гнездо – на жителей и гостей города смотрит дальневосточный леопард. Причем отсюда ему видна не только большая часть столицы Приморья, но и расположенная на другом берегу Амурского залива его «малая родина» – национальный парк «Земля леопарда». Пятнистый красавец словно притаился в дозоре, наблюдая, мирно ли сосуществуют его собратья и люди.

Огромное граффити с изображением самой редкой крупной кошки планеты создал на стене одного из бывших зданий ДВФУ талантливый художник-граффитист из Южной Африки по имени Sonny в рамках всемирной акции в защиту редких и находящихся под угрозой исчезновения видов «До костей» (To The Bones), уточняет пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

По словам художника, организаторам акции в нашем городе удалось выбрать для леопарда идеальное место: расположенная на сопке Орлиное Гнездо видовая площадка очень популярна среди местных жителей и туристов, а сам леопард будет хорошо виден даже с Золотого моста.

– Создание рисунка в Приморье подарило мне невероятный опыт, особенно потому, что я смог посетить национальный парк «Земля леопарда» и лично познакомиться с успешной работой по сохранению этих красивых животных, – рассказал Sonny. – Я надеюсь, что эта фреска вдохновит людей на поддержку дела охраны природы.

На создание граффити во Владивостоке у художника ушло семь дней, не считая времени на эскиз и подготовку стены. Всего на леопарда было израсходовано около 240 литров краски. Изображение занимает стену размером около 250 квадратных метров и содержит более 200 различных цветовых оттенков. Это уже четвертая работа Sonny в рамках проекта «До костей» – до этого он создал огромные рисунки на улицах Йоханнесбурга, Нью-Йорка и Торонто.

Как заметила директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Барановская, расположение граффити с пятнистым хищником весьма символично: леопард смотрит на запад, где всего в 20 километрах на противоположном берегу Амурского залива расположен нацпарк «Земля леопарда».

– Здесь живут собратья этого зверя, прекрасные, но, к сожалению, очень редкие кошки. Дать леопардам исчезнуть – значит потерять часть своей культуры, потерять свою гордость. Уверена, что этот сидящий на вершине сопки леопард станет не только украшением Владивостока, но и напоминанием всем людям о необходимости бережного отношения к природе, призывом изменить свое отношение к животным и растениям, – подчеркнула Татьяна Барановская.

Как уже рассказывал «В», уникальные фрески Sonny украшают стены зданий по всему миру. Владивосток стал первым городом России, где появилась работа этого художника. Проект «До костей» организован им совместно с Международным фондом защиты животных (IFAW). Во Владивостоке акция прошла совместно с АНО «Дальневосточные леопарды», ДВФУ и при поддержке «Земли леопарда».