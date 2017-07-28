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Лотосы не против дачных водоемов

Создаем достопримечательности своими руками
Лотосы не против дачных водоемов

Прекрасная традиция сложилась в Союзе садоводов Владивостока – в первой половине августа, в пору цветения лотосов, выезжать на озеро с этими очаровательными цветами, чтобы полюбоваться их красотой.

Вот и на этот раз председатель общественной организации Анатолий Беляков пригласил дачников на такую экскурсию. На минувшей неделе они побывали в районе станции Океанской, где посаженные чьей-то заботливой рукой лотосы обжили искусственный водоем, сделав его местной достопримечательностью.

– Постоянно приезжаю сюда в августе и каждый раз замираю от восторга, – делится впечатлениями Раиса Яриловец. – Гордость берет, что лотос Комарова – это наше, местное растение, символ приморской природы. Но ведь не зря его занесли в Красную книгу. Как объяснили нам ученые в Ботаническом саду, в крае проходит северо-восточная граница ареала естественного распространения лотоса и здешние условия нельзя считать оптимальными для его развития и размножения. Сильные паводки, обмеление озер, другая экстремальная ситуация – все это может повлечь гибель растений, уход их из озер на много лет. В чем выход? В искусственном размножении! И здорово, что лотос может расти даже в небольших водоемах на наших дачных участках.

О том, какие особенности краснокнижного растения нужно учесть, чтобы добиться успеха в его размножении, речь шла уже в ходе другой поездки дачников. Садоводческий тур, организованный журналом «Сады и огороды Приморья» в первые выходные августа, включал в себя мастер-класс по этой теме в селе Иннокентьевка Лесозаводского района. Своим опытом с гостями из Владивостока поделилась жительница села Елена Павлова.

– Размножать лотос можно как семенами, так и делением корневищ, – объяснила она. – Но проще первый способ, поэтому он для нас с вами более приемлем. И тут есть одна хитрость, без учета которой прорастания семян можно ждать хоть тысячу лет. Оболочка у них такая прочная, что они могут даже через долгое время не тронуться в рост. Поэтому давайте учиться, как правильно надпилить семена, чтобы они взошли побыстрее – на третий день.

Каждый из садоводов попробовал справиться с твердой оболочкой семени, поработав напильником. Потом разбирали последующие этапы работы. Гости получили в подарок семена и отправились домой – с надеждой, что все у них получится и уже скоро они будут любоваться лотосами, выращенными своими руками. А искусственно разведены цветы или сами выросли наперекор стихиям, не столь важно. В любом случае эта живописная картина вызывает массу положительных эмоций.

Турфирмы края отмечают, что в разгар цветения лотосов наблюдается самый большой в году всплеск местного экологического туризма. Экскурсии организуются на остров Путятина, в Анучинский район, на озеро Природа, появившееся не так давно рядом с селом Дубовый Ключ под Уссурийском на месте накопительного водохранилища. Можно полюбоваться лотосами и в окрестностях курорта Шмаковка в Кировском районе.

– У нас много мест, где произрастает нежный и красивый водный цветок. И правильно, что его изображение украшает герб района, – убеждена местная жительница Ирина Трегубова. – Это символ нашей уникальной природы. Она богатая, но в то же время хрупкая. Будьте с ней бережны. Любуйтесь лотосами, но не вырывайте их с корнем! Этот цветок, я считаю, олицетворяет душевную чистоту. А если в календаре памятных дат Приморского края появится праздник День лотоса, будьте уверены, что еще целый ряд красивых традиций утвердится в нашей жизни. С цветением лотосов вас!

Справка «В»

Более узкие и ярче окрашенные лепестки отличают лотос Комарова, имеющий прописку на юге Дальнего Востока, от лотоса каспийского, распространенного в дельте Волги и в Закавказье.


Автор : Надежда БРАЖИНА

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