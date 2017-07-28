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Политика

Все хорошо, прекрасная маркиза?

По мнению политолога Петра Ханаса, ситуацию в Приморье лучше всего характеризует известная песня Утесова

Один из ведущих приморских политологов Петр Ханас в интервью нашему информационному агентству оценил политическую обстановку в крае накануне выборов.

За исключением пустяка. Многих «пустяков»

– Петр Дмитриевич, какой вам видится общая политическая обстановка в Приморье?

– В Приморье сегодня, как в известной песне Леонида Утесова: «Все хорошо, прекрасная маркиза!».

– Это как?

– Все хорошо. За исключением пустяка. А дальше вы знаете. Я бы, конечно, слово «пустяк» взял в кавычки и в данном случае написал его как имя собственное – с большой буквы.

В строго политологическом смысле политическая обстановка – это сложное многогранное явление, обусловленное комплексом объективных (экономических, политических, социальных) и субъективных (идеологических, личностных и прочих) факторов жизни. Обстановка опосредована событиями и состоянием институтов. Политические институты еще до конца не сложились.

За последний месяц основными событиями в политической сфере края являлись:

– арест вице-губернатора Евгения Вишнякова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий;

– задержание главы администрации Уссурийска Евгения Коржа;

– представление прокуратуры губернатору Владимиру Миклушевскому о применении мер юридической ответственности в отношении 150 чиновников исполнительной власти, в том числе 13 руководителей и 17 их заместителей, представивших неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

– арест бывшего главы краевого департамента здравоохранения, бывшего руководителя медицинского центра ДВФУ Олега Бубнова, обвиняемого по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, и т.д.

В социально-экономической сфере:

– разрушительные последствия циклона на территории Приморья;

– сбор подписей жителей поселка Славянка, курортной зоны на юге Приморья, против строительства угольного терминала;

– вспышка кишечной инфекции в детском лагере «Седанка» и т.д.

Я не случайно привел аналогию с моделью из песни Утесова. Что бы ни происходило на территории Приморья, будь то арест чиновников или гибель людей, тот, кто стоит у телефона (у каналов коммуникации с федеральным центром), транслирует «абсолютную стабильность и подконтрольность территории». При этом никто не несет ответственности за происходящее. Как следствие, подрывается институт доверия к власти.

Впрочем, специалистам абсолютно понятно, что Приморье – это регион со слабой социально-политической устойчивостью. Регион, в котором эпоха Миклушевского заканчивается. Это факт. Факт, не зависящий от того, сколько времени еще он будет занимать должность губернатора. И это оказывает влияние на региональные и местные элиты, на бизнес и общество в целом.

Весь наш процесс – театр

– Какое влияние оказывают выборы на внутриполитический расклад в регионе?

– Пока никакого. Наверняка мы что-то увидим по результатам выборов. Выборы в городские и муниципальные думы являются индикатором устойчивости губернатора. Губернатору важно посадить в кресла глав городских округов и муниципальных районов своих людей. Людей подконтрольных и послушных.

Никто сейчас не думает об эффективности. Никто сейчас не создает никакого образа будущего, поскольку никто не работает с настоящим. Наблюдается некоторая театрализованность процесса. Население это чувствует и отторгает. Отторгает, поскольку население нуждается в действенности власти и реальной борьбе.

При этом власть нуждается в легитимности. Губернатор по результатам выборов стремится усилить свою легитимность. Не все эксперты с этим согласны. Некоторые говорят, что посредством местных выборов нельзя увеличить легитимность губернатора. Но, на мой взгляд, это неправильно, поскольку если вы на территории стремитесь реализовать важные социально-экономические проекты, то вам нужна законная власть, пользующаяся высоким уровнем поддержки. В противном случае вы эти социально-экономические планы не реализуете. Просто в их реализации никто участвовать не будет.

Населению нужна деятельная и подотчетная власть. Власть, которая будет быстро бегать и решать проблемы населения. Власть ответственная и некоррупционная. Скажите мне: имеет ли право чиновник, не пользующийся высоким уровнем доверия и не имеющий достаточной легитимности, назначать своих представителей на руководящие должности органов местного самоуправления? У нас ведь главы ключевых городов края будут выбираться депутатами с подачи губернатора. Какую власть мы получим в результате? Ответ, в общем-то, очевиден.

Успехи есть. Но не про вашу честь

– Буквально месяц остался до проведения ВЭФ, однако в городе не ощущается подготовки к мероприятию. Да и раскрученный маховик темы развития Дальнего Востока в последние месяцы как-то утих. С чем это связано? Или это объективное положение дел, при котором медиаэффект отходит на второй план?

– Если говорить честно, то подготовка к проведению ВЭФ в городе никогда не ощущалась. Но тут дело не в этом. Дело в том, что не раскручиваются истории успехов в Приморье. Успехи на самом деле есть, но они не связаны с деятельностью губернатора. И тут мы видим эффект все той же пресловутой легитимности. Все, что бы ни заявлял губернатор, вызывает только раздражение. Да и проекты не запустились на полную мощность, все еще на стадии становления.

При этом надо отдать должное губернатору – он делает все, что предписано законами о ТОР и свободном порте. Просто в свое время позитивные ожидания населения от деятельности губернатора были сильно раздуты, а теперь информационный пузырь лопнул и король остался ни с чем.

Все успехи механизмов опережающего развития так или иначе связаны с деятельностью правительства РФ и полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Конечно, не все проходит гладко. Но на Дальнем Востоке сейчас уже запущено 17 предприятий в ТОР, вложено 30 млрд рублей, до конца года планируется запустить 44 предприятия и привлечь 137 млрд рублей инвестиций. При этом надо помнить, что вся история с ТОР началась только полтора года назад. Это небольшой срок, поскольку надо разработать проектную документацию, построить предприятия. Мы же уже сейчас ждем реальных изменений.

Надо отметить, что проекты ТОР лучше развиваются в Хабаровском крае, чем в Приморье. На мой взгляд, команда губернатора в Хабаровском крае значительно профессиональней. Там политические инструменты работают на экономический базис. У нас – на раздувание информационного пузыря, который давно лопнул, поскольку никто уже не верит этой власти. А если региональной власти не верит население, почему вдруг ей должен поверить инвестор?

Свита делает короля

– На сегодня правительством подготовлено, а президентом подписано 12 законов, которые улучшают инвестиционный климат Дальнего Востока. Это совершенно разные законы: о тарифах, об упрощенном оформлении визы и так далее. Но тема инвестиций в целом – не единственная проблема. Буквально на днях край вновь затопило после очередного циклона. Это уже становится закономерностью. Не сделали работу над ошибками?

– Я уже говорил. Нет ответственной власти. Никто не несет ответственности за гибель людей. Все делается задним числом. Задним числом переводятся деньги на строительство мостов и дорог, задним числом снимаются со своих должностей ответственные вице-губернаторы. И никто при этом вроде бы не виноват. Это, мол, все стихия и нерадивые чиновники на местах.

– Нельзя не отметить, что за неделю до этого был арестован вице-губернатор, курировавший в том числе дела ГО и ЧС, Евгений Вишняков. Помимо него уголовное дело возбудили против главы Уссурийска, а ранее – других представителей близкого окружения губернатора. Что происходит с его командой?

– Что можно сказать? Свита делает короля. Какая команда, такой и губернатор. Сам же их выбирал и сам назначал.

Волна декриминализации действительно захлестнула Приморье, но инициатором этого является не губернатор, а силовые структуры. Если я прав, то на очереди сам губернатор.

Не стоит отбирать у города будущее

– В этой связи придется напомнить, что под волну декриминализации попал и глава Владивостока, дело которого по-прежнему вызывает много вопросов. Как вы думаете, удалось ли команде Игоря Пушкарева стабилизировать политическую ситуацию и продолжить нормальную деятельность администрации?

– Пушкареву за годы своего управления городским хозяйством удалось создать хорошо работающую систему управления. Это и спасает ситуацию. Но в целом работа городской администрации идет под постоянным прессингом администрации края, это не может не мешать нормальной работе.

– Насколько известно, Дальневосточный консалтинговый центр в августе проводил исследование по оценке деятельности команды Игоря Пушкарева и общего отношения жителей к персоне главы города…

– Мы регулярно с 2004 года проводим мониторинг деятельности органов власти во Владивостоке. Конечно, в сравнении с декабрем 2015-го, когда оценки деятельности мэра стали явно превышать показатели губернатора, Пушкарев потерял. Но в целом ему удается оставаться на слуху, привлекать к себе внимание. Население Владивостока считает арест и удержание мэра под арестом надуманным и несправедливым. Более 50 % взрослого населения города поддерживают Игоря Пушкарева в его стремлении доказать свою невиновность. Не менее 30 % считают его арест политическим заказом. Конечно, за время нахождения мэра под стражей оценки ситуации в городском хозяйстве потеряли набранный темп, но по-прежнему есть явный запрос на развитие города.

На фокус-группах люди часто вспоминают проекты Игоря Пушкарева. Жители Эгершельда, например, очень заинтересованы в проекте ВКАД, который, по их мнению, мог бы разгрузить дороги. Многие хорошо помнят, как при Пушкареве стали развиваться малые художественные формы, появляться самобытные тематические скульптуры, места отдыха и массового спорта, город стал привлекательным для туристов и более комфортным для населения. Экспертные интервью показывают, что проекты Пушкарева были достаточно живучими. Думаю, все дело в том, что у Игоря Пушкарева было ясное видение будущего города. Будущее, которое сейчас пытаются отобрать и перекроить на свой лад.

– Получается, спустя год после ареста Игорь Пушкарев сохранил свои позиции, что порой не удается многим политикам, находящимся на свободе. И все-таки, возвращаясь к теме выборов, каков ваш прогноз по результатам голосования на выборах депутатов Думы Владивостока?

– Ну не все так просто. Скорее, для населения Игорь Пушкарев остается последним избранным главой города и главой, к которому горожане относятся небезразлично. Думаю, что если бы Пушкарев вернулся в кресло мэра, то он бы имел мощную поддержку населения в социально-экономических планах развития города. И это стало бы прорывом для Владивостока. Более того, даже если бы он просто вернулся со снятыми с него обвинениями, то уже одно только это могло бы поменять непростую карму Владивостока.

Что касается выборов думы, то результаты не могут быть лучше, чем в 2012 году. Просто нет для этого оснований. Даже технологически уже ничего изменить нельзя. Можно только сказать, что результаты хорошие и в этом заслуга губернатора. Но давайте посмотрим…

Автор : РИА VladNews

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