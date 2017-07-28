«Владивосток» исполнит осенние мечты

Не за горами День пожилого человека, который отмечается в России 1 октября. К этому празднику наша газета объявляет новую акцию, в которой, как говорится, соединятся и польза, и удовольствие. Акция под названием «В» исполняет мечты!» ждет своих участников – пожилых жителей Владивостока и всего Приморья, наших читателей.

В чем же суть? Позвольте начать неспешно и издалека. Есть такая старая притча.

«Жил в одном государстве молодой царь. Он очень не любил стариков и потому отдал приказ перебить в своем царстве всех старых людей. Только один джигит сумел спасти своего отца, спрятав его в подземелье.

Однажды царь решил поехать со своим войском к морю. И со скалы увидел на дне дивно светящийся камень. Повелел достать его. Один за другим прыгали вниз джигиты, но никто не выплыл. А царь все требовал и требовал камень. Подходил черед джигита, который спас своего отца. Он помчался домой, чтобы посоветоваться с отцом. Старик ему и говорит: «Сынок, на скале растет старое дерево, на верхушке его – птичье гнездо, в том гнезде находится алмаз. Он-то и отражается в воде».

Вернулся джигит на скалу и попросил у царя разрешения влезть на дерево. Влез, достал алмаз, спустился и показал царю.

– Как ты догадался? – изумился царь.

– Эх, мой царь! – ответил джигит. – Что ж, признаюсь, чего бы мне это ни стоило… Когда ты повелел убить всех стариков в своей стране, я спрятал своего старого отца в подземелье. С тех пор я делаю все по его советам. О царь, если бы ты велел не убивать, а сохранять стариков, они могли бы дать столько бесценных советов!

Задумался молодой царь, а потом велел вывести отца джигита из подземелья и привести его. И при виде старика воздал ему царь большие почести. И приказал относиться к старым людям с великим уважением».

Длинная притча, да, читатель? Но сколько в ней мудрости! Всем молодым всегда кажется, что старики ничего не понимают, только мешаются. А мудрые старики смотрят на молодых и вздыхают: если бы молодость знала, если бы старость могла…

Давайте с уважением отнесемся к мудрости пожилых людей! И попросим их поделиться советами с молодыми. Самыми простыми – бытовыми, житейскими, а может быть, и философскими, пришедшими с жизненным опытом. Может быть, кто-то расскажет, как сделать самые вкусные в мире блинчики, а кто-то поделится секретом успеха в работе или подскажет, как сохранить семейное счастье. Заметим, что наставления ваши должны быть основаны на вашем же собственном опыте.

Поделитесь советами, дорогие наши читатели почтенного возраста! Но… не останавливайтесь на этом. Расскажите в своем письме еще и о своей мечте. А что? Люди мечтают в любом возрасте! Может быть, вы всю жизнь мечтали сводить свою вторую половинку в шикарный ресторан? А может быть, вам хотелось побывать в мастерской художника? Расскажите о своей мечте. А мы, редакция «В», выберем несколько мечтаний и исполним их. Просто так. К празднику.

А может, про вашу мечту прочтут ваши родные и близкие и тоже захотят помочь ее осуществить? Все бывает.

Словом, мы ждем от вас писем с вашими советами и мечтами по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», акция «В» исполняет мечты». Электронная почта – news@vladnews.ru.