Горожане вновь оказали доверие мэру

Социологические исследования доказывают, что Игоря Пушкарева поддерживает большая часть жителей Владивостока

Дальневосточный консалтинговый центр в августе провел социологическое исследование по оценке ситуации в приморской столице, результаты которого таковы: поддержку временно отстраненному главе Владивостока Игорю Пушкареву оказывают больше половины жителей города. В том числе люди поддерживают мэра в стремлении доказать свою невиновность.

Как рассказал директор консалтингового центра Петр Ханас в интервью РИА VladNews, горожанам задавали вопросы о деятельности команды Игоря Пушкарева и общем отношении к персоне главы города.

По словам социолога, подобные мониторинги во Владивостоке проводятся более 13 лет. Однако в этом году результаты опроса были интересны тем, что, хотя Игорь Пушкарев находится под арестом, жители приморской столицы по-прежнему поддерживают его.

Полностью интервью Петра Ханаса вы можете прочитать на странице 4.

«Вынужден признать «вину», чтобы просто выжить»

Тем временем официальная страница Игоря Пушкарева в социальной сети регулярно обновляется. Глава Владивостока делится информацией о течении дела, а также комментирует актуальные городские и федеральные новости.

В своем новом посте, размещенном 10 августа, Игорь Пушкарев рассказал об экс-губернаторе Удмуртии Александре Соловьеве, которому пришлось признать свою вину перед следствием из-за проблем со здоровьем.

«7 августа под домашний арест отправили экс-губернатора Удмуртии Александра Соловьева. Я не берусь говорить о виновности человека с учетом того, что сам знаю, как работает наша следственная система. Знаю лишь то, что Александр Васильевич имеет серьезные проблемы со здоровьем, и он понимал, что, если не пойдет на уступки следствию, все закончится печально. К сожалению, это тот самый случай, когда человек вынужден признать «вину», чтобы просто выжить. Выжить и иметь малейшую возможность видеться со своей семьей. Выжить и не потерять надежду рано или поздно выйти на свободу», – написал Игорь Пушкарев.

«Не могу признаться в том, чего не совершал!»

Стоит отметить, что проблемы, связанные с состоянием здоровья, постоянно озвучиваются защитой в рамках уголовного дела. Прежде всего это касается брата Игоря Сергеевича Андрея Пушкарева, который находится под домашним арестом.

«Тему здоровья активно используют и в нашем уголовном деле. Следователи прекрасно знали о проблемах моего брата Андрея и необходимости постоянных операций. Однако все равно изолировали его, чтобы максимально усложнить жизнь человеку.

Что касается меня, то тоже были определенные проблемы, но я не тиражировал эту тему. Я не могу признаться в том, чего не совершал! Чтобы доказать свою невиновность, я готов пройти через все испытания», – подытожил глава Владивостока.

Кроме того, Московский городской суд вновь рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление домашнего ареста экс-директору ООО «Востокцемент» Андрею Пушкареву. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на адвоката Андрея Пушкарева Владимира Поликарпова, заседание назначено на 17 августа.

Напомним, что Андрей Пушкарев уже второй год остается в Москве под домашним арестом. 19 июня Московский городской суд в пятый раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста до 30 сентября и отклонил апелляционную жалобу защиты. Суд не принял во внимание, что Андрей Пушкарев проходит лечение после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. За полтора года ему было сделано 22 операции, и постоянное врачебное вмешательство требуется по сегодняшний день.

Тем временем

По информации РИА VladNews, защита Игоря Пушкарева подала кассационную жалобу в Президиум Московского городского суда.

«По мнению защиты, решения судов первой и апелляционной инстанций вынесены с нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Игорь Пушкарев в нарушение требований ч. 4 ст. 109 УПК РФ в настоящее время содержится под стражей незаконно и подлежит немедленному освобождению», – говорится в жалобе.

Напомним, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.