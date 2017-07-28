Что ждет детей в «Хрустальном мире»?

В приморской столице стартовал социальный проект «Хрустальный мир», в рамках которого проводятся бесплатные мастер-классы и экскурсии для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Организатором мероприятий выступает администрация Владивостока.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в мероприятиях «Хрустального мира» принимают участие как дети с ограниченными возможностями, так и их здоровые сверстники.

– Проект реализуется во Владивостоке в рамках муниципальной программы «Доступная среда» уже третий год подряд, – отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения. – Для детворы и ребят постарше подготовлены увлекательные занятия по театральному искусству, кулинарии, этикету, мастер-классы по изготовлению имбирных пряников, декупажу шкатулок, росписи футболок, изготовлению украшений из полимерной глины и многому другому.

Первыми открыли двери в «Хрустальный мир» мастер-классы по песочной анимации, актерскому мастерству и сценической речи. Помимо этого, ребят ждут экскурсии в зоопарк «Садгород», усадьбу Вавилово, Ботанический сад-институт ДВО РАН, Приморский океанариум и Музей автомотостарины.