Что ждет детей в «Хрустальном мире»?

В приморской столице стартовал социальный проект «Хрустальный мир», в рамках которого проводятся бесплатные мастер-классы и экскурсии для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Организатором мероприятий выступает администрация Владивостока.
Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в мероприятиях «Хрустального мира» принимают участие как дети с ограниченными возможностями, так и их здоровые сверстники.
– Проект реализуется во Владивостоке в рамках муниципальной программы «Доступная среда» уже третий год подряд, – отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения. – Для детворы и ребят постарше подготовлены увлекательные занятия по театральному искусству, кулинарии, этикету, мастер-классы по изготовлению имбирных пряников, декупажу шкатулок, росписи футболок, изготовлению украшений из полимерной глины и многому другому.
Первыми открыли двери в «Хрустальный мир» мастер-классы по песочной анимации, актерскому мастерству и сценической речи. Помимо этого, ребят ждут экскурсии в зоопарк «Садгород», усадьбу Вавилово, Ботанический сад-институт ДВО РАН, Приморский океанариум и Музей автомотостарины.
Следы древнего жилища с отопительной системой типа кан возрастом почти 2000 лет обнаружили археологи ДВФУ при раскопках многослойного памятника «Богополь-3» в Кавалеровском районе Приморского края. Ценная находка сделана в канун профессионального праздника – Дня археолога (он отмечается 15 августа), сообщила пресс-служба ДВФУ.
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