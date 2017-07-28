Вглядись в глубину резкости

Открытый фестиваль фотоискусства «Глубина резкости», посвященный Всемирному дню фотографии, пройдет в предстоящие субботу и воскресенье, 19 и 20 августа, во Владивостоке.

Как сообщили организаторы фестиваля – Приморский центр народной культуры, «Глубина резкости» – это показы документальных и художественных фильмов о фотографии, мастер-классы и лекции для фотографов и фотолюбителей, фотосушка и фотоквест. Завершится фестиваль открытием выставки лучших работ участников фотоконкурса «Я так вижу» и торжественным награждением победителей.

– Когда задумывали этот проект, и не предполагали, какой отклик у фотографов он получит. В фотоконкурсе приняли участие 159 фотографов из 29 населенных пунктов Приморья, на образовательную программу за первые две недели зарегистрировалось больше ста человек, а на участие в фотоквесте подали заявки почти 60 фотографов и команд, – уточнил Денис Карепанов, куратор проекта. – Особенно радует, что к мероприятию активно подключаются фотографы не только из Владивостока, но и со всего края. Уровень их профессионализма, как показывает фотоконкурс, тоже очень высок, несмотря на отсутствие местных фотошкол или фотоклубов.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.