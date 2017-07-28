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«Луч» проиграл по всем статьям

Владивостокский «Луч-Энергия» продолжает копить поражения. Очередное из них произошло в понедельник, 14 августа, в завершающей игре восьмого тура чемпионата России по футболу в первой лиге.

В родных стенах «тигры» уступили «Сибири» из Новосибирска со счетом 0:2. Похоже, такой провальный счет преследует наших футболистов. Ранее «желто-синие» так проигрывали «Волгарю» из Астрахани, «Химкам» из Подмосковья и «Крыльям Советов» из Самары.

Игра с сибиряками для нашей команды была принципиальной. В случае успеха над «Сибирью» клуб из Владивостока мог догнать новосибирцев в турнирной таблице. Соперник, впрочем, находится в хорошей игровой форме – в трех последних встречах им одержаны три победы, и сейчас гости горели желанием продлить победную серию.

Игра началась без разведки и на высоких скоростях. В дебюте гости ошиблись на своей половине поля. Наш полузащитник Дмитрий Маляка выбежал на ударную позицию, но удар у хавбека не получился. А вот оплошностью обороны хозяев новосибирцы воспользовались с удовольствием. На 11-й минуте игры сибиряк Роман Беляев с угла штрафной площадки точно пробил в левую девятку – 0:1.

Сразу же после этого «Сибирь» стала играть от обороны, защищаясь всеми силами и совершая редкие, но меткие контратаки. Подобная тактика принесла свои плоды. На 56-й минуте нападающий гостей Роман Беляев оформил дубль. В матче была поставлена точка. «Луч-Энергия» пытался отыграться, упрямо шел вперед, но безуспешно. Сил на третью за последние девять дней игру не хватило.

Разочарованные болельщики расходились со стадиона «Динамо» в негодовании: с такой позорной игрой не стоит и на поле выходить… лучше всего лучовцам удавались пасы в сторону собственных ворот… не было огня в глазах наших футболистов… пора что-то менять, пока еще есть время…

После этой встречи у наших земляков осталось 7 очков и они скатились на 16-е место в турнирной таблице, вновь оказавшись в зоне вылета. Столько же очков набрали «Зенит-2» из Санкт-Петербурга и «Авангард» из Курска. Еще ниже расположились «Ротор-Волгоград», «Факел» из Воронежа и «Тюмень».

Следующий матч «Луч-Энергия» проведет на выезде в Оренбурге с одноименным клубом. Этот клуб набрал 10 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. Матч состоится в субботу, 19 августа.

Тем временем футболисты «Луча-Энергии» узнали своего первого соперника в розыгрыше Кубка России сезона 2017–2018 года. В матче 1/32 финала «тигры» померятся силами с комсомольской «Сменой», которая ранее в 1/64 финала обыграла со счетом 1:0 ФК «Сахалин». Встреча состоится 23 либо 24 августа в Комсомольске-на-Амуре. Победитель этого матча выйдет в 1/16 финала, где сыграет с одним из клубов премьер-лиги.

 

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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