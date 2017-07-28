Дом с отоплением из глубины веков

Следы древнего жилища с отопительной системой типа кан возрастом почти 2000 лет обнаружили археологи ДВФУ при раскопках многослойного памятника «Богополь-3» в Кавалеровском районе Приморского края. Ценная находка сделана в канун профессионального праздника – Дня археолога (он отмечается 15 августа), сообщила пресс-служба ДВФУ.

Как объяснил руководитель центра археологических исследований «Бохай» Александр Крупянко, кан – это одна из первых систем отопления, характерная для восточноазиатских территорий. Она представляет собой теплую печь-лежанку, сконструированную вдоль стен жилого помещения, и имеет форму букв «П» или «Г». Конструкция состоит из системы дымоходов и очагов, перекрытой плоскими камнями. Этот способ отопления является культурным и хронологическим маркером, который свидетельствует о развитии населения, поэтому остатки канов представляют особый интерес для ученых.

– Судя по сопровождающим раскопанную конструкцию артефактам, жилище и кан датируются I-II веками н.э. В настоящее время, возможно, этот древний кан – один из самых северо-восточных в Приморье. Эта находка уже вызвала интерес у моих коллег, – рассказал Александр Крупянко.