Белые паруса против битой волны

Под яростным ветром по коричневым волнам Амурского залива (море было взбаламучено после шторма) вели свои суденышки участники крупнейшей в регионе юношеской гонки на яхтах «Дальневосточная регата».

Соревнования собрали более 130 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Ванино, Комсомольска-на-Амуре, Сахалинской области, сообщила пресс-служба яхт-клуба «Семь футов».

Юным яхтсменам достались не самые лучшие погодные условия. Пришедший на запад Приморья циклон и сильные дожди спровоцировали в акватории Амурского залива сильное течение – в три раза сильнее обычного.

Два первых гоночных дня участникам регаты пришлось бороться с рваным ветром, битой волной и силой встречного по отношению к ветру течения. В этих условиях многие не справлялись с управлением и совершали оверкиль. Словом, страсти на воде кипели нешуточные.

Итог регаты: в группе «Оптимист начинающий» лучший результат показали воспитанники яхт-клуба «Семь футов»; в группе «Оптимист» золото и серебро досталось хабаровчанам; в группе «Кадет» все три призовых места завоевали юные яхтсмены «Семи футов»; в группе «Лазер 4.7» первое место у яхтсменов из Ванино; в группе «Лазер-радиал» – у сахалинцев.